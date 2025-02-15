Госдеп: Рубио в разговоре с Лавровым заявил о намерении завершить бои на Украине

Госдеп США опубликовал пресс-релиз по итогам телефонного разговора Госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В сообщении указано, что господин Рубио в ходе переговоров подтвердил стремления президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

«Госсекретарь подтвердил приверженность президента Трампа найти решение конфликта на Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В пресс-релизе также сказано, что разговор Марко Рубио и Сергея Лаврова стал продолжением беседы президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио прошел вечером 15 февраля. Как сообщал МИД России, он состоялся по инициативе Вашингтона. Ведомство также уточняло, что Сергей Лавров и Марк Рубио обсудили ситуацию в мире, в том числе Палестину, Ближний Восток, Украину, а также договорились работать над восстановлением диалога между государствами.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».