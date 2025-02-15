Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио. Они договорились поддерживать контакт для решения проблем в отношениях России и Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба российского МИДа. Звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Политики обсудили ситуацию в мире, в том числе Палестину, Ближний Восток, Украину, а также договорились работать над восстановлением диалога между государствами. Это нужно «в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», уточняет МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили прекращение дипломатического противостояния США и России. «Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США»,— говорится в сообщении министерства.

12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств договорились провести личную встречу. После разговора Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».