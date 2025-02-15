В Уссурийске ввели особый режим из-за крупного лесного пожара

В Уссурийске произошел лесной пожар площадью около 300 га. В городском округе введен особый противопожарный режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Приморского края Фото: Прокуратура Приморского края

«Надзорное ведомство приняло участие в работе оперативного штаба, на котором также присутствовали представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Огонь не угрожает жилым домам. Прокуратура выяснит причины пожара и оценит действия должностных лиц, «в том числе в части охраны лесного фонда, предупреждения пожара и дальнейшей его ликвидации», пишет ведомство.

Вчера президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к природным ЧС, включая сезонные паводки и пожары. Он сказал, что нужно заранее готовиться к сезонным рискам, чтобы снизить ущерб для граждан и экономики. Тем временем в Рослесхозе уверены, что сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лесные пожары потушат новыми требованиями к регионам».