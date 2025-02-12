Рослесхоз ожидает лесных пожаров в центре России в марте

Весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Он отметил, что в Москве, Подмосковье и прилегающих регионах снега практически нет. По его словам, Центральному федеральному округу (ЦФО) нужно подготовиться к природным пожарам уже к середине марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Советников

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Иван Советников

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Господин Советников назвал актуальным вопрос с сельхозпалами. Они могут переходить в леса, поэтому он поручил держать этот вопрос на контроле. «Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше. Все силы и средства должны быть готовы, ждать середины апреля мы не можем»,— сказал глава Рослесхоза.

По данным службы, в 2025 году регионам ЦФО выделили на борьбу с лесными пожарами 609,4 млн руб. Финансирование из региональных бюджетов в годовом выражении выросло почти на 13,9%. Для борьбы с лесными пожарами в ЦФО привлечено 2,2 тыс. человек.

В 2024 году в марте пожароопасный сезон был открыт на территории восьми регионов, в начале месяца было зафиксировано восемь очагов природных пожаров. В наступившем году региональным властям придется подробнее отчитываться о готовности к пожароопасному сезону: Рослесхоз будет проверять подключение спецтехники к системе спутниковой навигации и согласовывать распределение финансирования на охрану лесов от пожаров.

Подробности — в материале «Ъ» «Лесные пожары потушат новыми требованиями к регионам».