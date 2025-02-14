Путин призвал подготовиться к «неизбежным» паводкам

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Глава государства обсудил подготовку к природным чрезвычайным ситуациям, включая сезонные паводки и пожары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары — все, к сожалению, неизбежно»,— выразился господин Путин. Он отметил, что нужно заранее подготовиться к сезонным рискам, чтобы минимизировать ущерб для граждан и экономики.

С докладом выступил глава МЧС Александр Куренков. На заседании, которое проходило по видеосвязи, присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

В апреле 2024 года паводки охватили 34 региона России. Самое крупное наводнение произошло в Орске в Оренбургской области. В городе прорвало дамбу, защищающую от разлива Урала. После разлива 3 тыс. домов были признаны непригодными для жилья.

Сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы, считает глава Рослесхоза Иван Советников. Он призвал службы Центрального федерального округа подготовиться к природным пожарам уже к середине марта. Регионам округа выделили на борьбу с лесными пожарами 609,4 млн руб. Кроме того, Рослесхоз намерен тщательнее проверить готовность регионов к сезону возгораний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лесные пожары потушат новыми требованиями к регионам».