Лесные пожары потушат новыми требованиями к регионам

В наступившем году региональным властям придется подробнее отчитываться о готовности к пожароопасному сезону: Рослесхоз расширил перечень соответствующих требований. Среди прочего ведомство будет проверять подключение спецтехники к системе спутниковой навигации и согласовывать распределение финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что для реального изменения ситуации нужно выделять значительно больше средств и заниматься не только борьбой с пожарами, но и их профилактикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионах горят все сроки подготовки к пожароопасному сезону

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ В регионах горят все сроки подготовки к пожароопасному сезону

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Рослесхоз объявил, что увеличит список критериев готовности регионов к пожароопасному сезону. Последние годы руководство субъектов РФ отчитывалось перед ведомством по 28 пунктам. Среди них — укомплектованность штата пожарных, оснащенность спецтехникой, проведение учений по тактике тушения, количество тренировок для летчиков-наблюдателей и пожарных-парашютистов, а также наличие плана тушения возникающих пожаров. Рослесхоз не уточнил, сколько требований будет добавлено в список. Пока ведомство сообщило, что намерено проверять оснащенность противопожарной техники спутниковой навигацией и согласование распределения финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров.

Кроме того, отдельные критерии будут действовать в Якутии, Забайкалье и Красноярском крае.

Ранее в этих регионах в соответствии с поручением президента были сокращены площади «зон контроля» — так называют труднодоступные территории, где лесные пожары разрешено не тушить, если нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики. Соответственно, значительно увеличилась территория, на которой местные власти все-таки обязаны бороться с возгораниями. Для этого им направили дополнительное финансирование, за которое теперь придется отчитаться по специальным «дорожным картам».

С 2007 года полномочия по борьбе с огнем на федеральных землях лесного фонда (где и происходит большинство природных пожаров) были переданы регионам. Федеральные власти выделяют средства и контролируют процесс, однако организуют борьбу с огнем именно субъекты РФ. Перед началом сезона Рослесхоз собирает у регионов сводные планы по тушению лесных пожаров; к маю ведомство проверяет готовность субъектов по списку критериев. Если регион получать статус «не готов», то ему выдается предписание со списком необходимых мер. Этот процесс нередко сопровождается кадровыми перестановками.

Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский пояснил, что критерии оценки готовности регионов утверждаются на основании того, как прошел предыдущий пожароопасный сезон. «В 2024 году были выявлены организационные недоработки со стороны региональных лесных ведомств. Например, недобор численности лесопожарных формирований, некачественная работа региональных диспетчерских служб,— рассказал он “Ъ”.— Также в прошлом году в лесное законодательство вносились изменения. Все это нужно учесть при подготовке регионов к пожароопасному сезону-2025».

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин уверен, что это «очередная попытка федеральной власти без серьезного увеличения финансирования заставить регионы лучше работать».

Отметим, по данным пресс-службы Рослесхоза, в 2025 году на охрану лесов от пожаров выделено свыше 19,9 млрд руб. — это на 31,2% больше, чем в 2024 году.

Однако господин Куксин считает, что эти суммы после распределения по регионам все равно окажутся недостаточными для реального изменения ситуации. Господин Куксин уверен, что «сами по себе более подробные критерии — это плюс, но заработают они только совместно с многократным увеличением финансирования».

Директор системы добровольной сертификации «Лесной эталон» Николай Шматков также называет изменения «скорее номинальными». «Эти чек-листы (критерии оценки готовности.— “Ъ”), универсальные для всех регионов России, поэтому они не учитывают особенности каждой конкретной территории,— отмечает он.— Это делает их по большому счету бессмысленными». Господин Шматков полагает, что необходимо уделять больше внимания работе по предупреждению пожаров, а не только борьбе с уже случившимися. «А такая профилактика требует четкого изучения природных условий. Если учитывать их в проверочных списках, то удастся хотя бы начать двигаться в сторону стабильного сокращения пожаров»,— заключает эксперт.

Полина Ячменникова