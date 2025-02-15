В Калужской области потушили пожар на предприятии после падения БПЛА

С утра на территории Дзержинского района Калужской области сбили 12 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Возникший после падения дрона пожар потушили, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы»,— написал губернатор в Telegram.

Господин Шапша рассказывал, что загорелось одного из строений предприятия. На месте работает оперативная группа.

По данным Минобороны, в течение ночи над четырьмя российскими регионами сбили в общей сложности 40 беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов вводили аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска, все они уже возобновили работу.