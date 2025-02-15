В Калужской области потушили пожар на предприятии после падения БПЛА
С утра на территории Дзержинского района Калужской области сбили 12 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Возникший после падения дрона пожар потушили, никто не пострадал.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«На территории промышленного предприятия в результате падения БПЛА возникло возгорание. По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы»,— написал губернатор в Telegram.
Господин Шапша рассказывал, что загорелось одного из строений предприятия. На месте работает оперативная группа.
По данным Минобороны, в течение ночи над четырьмя российскими регионами сбили в общей сложности 40 беспилотников. Ограничения на прием и отправку самолетов вводили аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска, все они уже возобновили работу.