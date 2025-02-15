На предприятии в Калужской области начался пожар после падения БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об атаке БПЛА на регион. По его словам, в результате падения беспилотника на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе начался пожар.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли рассчеты спасателей и оперативная группа»,— написал Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Ранее об атаке БПЛА сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Чертковском и Шолоховском районах. В ночь на 15 февраля угрозу атаки БПЛА объявляли в Саратовской, Самарской и Курской областях.