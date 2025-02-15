Над четырьмя регионами сбили 40 беспилотников

Минобороны России сообщило, что в ночь на 15 февраля силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Из них 17 сбиты над Волгоградской областью, 12 — над Калужской, девять — над Ростовской, два — над Саратовской.

Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в Саратовской, Самарской и Курской областях. Росавиация сообщала, что прием и отправку самолетов приостановили аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

В результате падения БПЛА в Калужской области на территории промышленного предприятия начался пожар. В Волгоградской области на территории промзоны также произошло локальное возгорание на площади 5 кв. м.