Аэропорты Астрахани, Владикавказа и Грозного возобновили работу

Аэропорты Астрахани (Нариманово), Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. За время действия ограничений два самолета ушли на запасные аэродромы: один выполнял рейс в Астрахань, другой — во Владикавказ.

Сегодня утром, 15 февраля, была ограничена работа семи российских аэропортов: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. Аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ульяновска уже возобновили работу.

Подобные ограничения вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Минобороны сообщало, что в течение ночи были уничтожены 40 БПЛА над четырьмя регионами.