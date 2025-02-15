Семь аэропортов приостановили работу

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Минобороны сообщало, что в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях были уничтожены беспилотники.

Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в Telegram-канале, что временные ограничения на работу аэропортов введены ранним утром. Решение принято для обеспечения безопасности полетов самолетов.

По данным Минобороны, в ночь на 15 февраля силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над Волгоградской областью, 12 — над Калужской, девять — над Ростовской, два — над Саратовской.