Ставка охладила российский рынок

Индекс Московской биржи в пятницу скорректировался после активного роста предыдущих дней, потеряв 0,7% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Участники рынка связывают это с жесткой риторикой Банка России после очередного сохранения ключевой ставки на уровне 21%. В таких условиях аналитики ожидают роста волатильности на торгах акциями и не исключают снижения индекса до 3000 пунктов в краткосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оптимизм, царивший на российском финансовом рынке последние два дня, в пятницу, 14 февраля, заметно поубавился. Торги на Московской бирже открылись ростом индекса MOEX более чем на 1,8%. Однако к середине дня, когда было объявлено о сохранении в очередной раз ключевой ставки на отметке 21%, индекс вернулся к показателям предшествующего дня (к отметке 3200 пунктов), а ближе к концу торгов и вовсе откатился до 3150,8 пункта. Основная торговая сессия закрылась на отметке 3185 пунктов, на 0,7% ниже закрытия торгов в четверг.

На внебиржевом валютном рынке курс доллара также первую половину дня оставался в диапазоне 89–90 руб./$ (как накануне), однако во второй половине дня уверенно пошел вверх и к 17:30 стабилизировался в районе отметки 92 руб./$.

Биржевой курс юаня также к концу торговой сессии поднялся до 12,6 руб./CNY, прибавив с начала дня больше 30 коп., а на закрытии торгов остановился на отметке 12,48 руб./CNY.

На поведение инвесторов повлияло не столько само решение Банка России вновь сохранить ключевую ставку на уровне 21% (такого исходе ожидали все экономисты и аналитики, опрошенные агентствами «Интерфакс», Reuters и Bloomberg), сколько комментарии регулятора. «Снижение индекса — это одновременный эффект избыточного роста в предыдущие два дня и релиза ЦБ»,— считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов. Риторика регулятора осталась относительно жесткой, ЦБ допускает повышение ставки.

«Если достигнутого уровня жесткости будет недостаточно для устойчивого охлаждения кредитования и торможения инфляции, мы не исключаем дальнейшего повышения ставки»,— заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, прогнозный диапазон средней ключевой ставки в 2025 году повышен сразу до 19–22%. Верхняя граница существенно выше оценки аналитиков (из консенсуса по средней ставке — 20,5%), отмечает господин Девятов.

Впрочем, активность инвесторов была столь же высокой, как и в предыдущие два дня. На утренней сессии объем торгов достиг 40 млрд руб., на основной сессии — 300 млрд руб. Накануне объем в эти сессии составил 343 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 февраля). «С января мы наблюдаем отток из основных фондов ликвидности (см. “Ъ” от 7 февраля), что свидетельствует о возросшем аппетите к риску у участников рынка, и, соответственно, видим много покупок в акциях»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

При этом котировки ряда акций, которые также задела коррекция в конце торгового дня, в пятницу обновили многомесячный максимум. В частности, стоимость акций «Газпрома» поднималась до максимальных отметок с сентября 2023 года, акций «Т-Технологий» — с ноября 2023 года. Котировки акций СПБ Биржи за два дня прибавляли более 40%, достигнув максимальной отметки с августа 2022 года. Как считают аналитики ФГ «Финам», этот рост носит спекулятивный характер на ожиданиях, что благодаря потенциальному потеплению отношений между РФ и США с торговой площадки «могут быть сняты санкции OFAC, и она сможет возобновить торги зарубежными акциями».

По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, наибольший позитивный эффект от смягчения антироссийских санкций получат крупные госкомпании с высокой долей экспорта в выручке, среди которых можно отметить «Газпром».

Кроме того, среди наиболее ликвидных акций за два дня рост на 8–16% показывали ценные бумаги Сбербанка, «Т-Технологий», НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, ВТБ, «Роснефти». «При благоприятном развитии событий возможна отмена части санкций или их смягчение в отношении отечественного финансового сектора. Это также может привести к продолжению роста, особенно среди надежных компаний с сильными фундаментальными показателями»,— считает Евгений Шатов.

При этом основным риском для российского рынка по-прежнему остается геополитика, считают эксперты. Кроме того, по мнению аналитиков «Финама», сохраняются и макроэкономические риски: «Запредельные ставки кредитования могут спровоцировать рецессию, и если прибыль и дивиденды сократятся существенно, рынок сильно потеряет в капитализации». В таких условиях они ожидают рост волатильности на рынке акций. «В краткосрочной перспективе индекс MOEX может откатиться до 3100–3150 пунктов, а в моменте даже может закрыть гэп от 13 февраля, скорректировавшись в районе 3000–3050 пунктов»,— прогнозируют они.

Ксения Куликова