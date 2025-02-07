Отток, куда тут денежься

В январе рынок коллективных инвестиций столкнулся с резким падением спроса на фонды денежного рынка. По итогам месяца все ПИФы данного типа привлекли лишь 42 млрд руб., минимум с июня прошлого года. Более того, из крупнейших биржевых фондов этого типа во второй половине месяца наблюдался чистый отток средств. Впрочем, на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики Банка России управляющие ждут восстановления спроса на такие инструменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В начале 2025 года интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно снизился. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы в январе не дотянул до 32 млрд руб., тогда как во втором полугодии ежемесячные притоки превышали 70 млрд руб., а в декабре даже достигли 235 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 января). Локомотив прошлого года — фонды денежного рынка — привлекли лишь 42 млрд руб., что почти в семь с половиной раз меньше декабрьского результата.

На поведении инвесторов сказался сезонный фактор. Если концовка года традиционно самая горячая пора для управляющих компаний, то начало нового года — это время слабых результатов из-за пониженной активности инвесторов. В январе четверть месяца приходится на официальные праздничные и выходные дни, когда управляющие компании и банки, выступающие их агентами, не работают. По оценке “Ъ”, за десять лет шесть раз на декабрь приходились пиковые привлечения, а в январе привлечения падали на 15–80% либо, как в предшествующие два года, преобладали оттоки.

Усугубил ситуацию во второй половине января массовый вывод средств из биржевых фондов денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, крупнейшие биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) данного типа (с активами почти 900 млрд руб.) потеряли за последние две недели более 15 млрд руб., а по итогам месяца смогли привлечь лишь 1,2 млрд руб. В декабре они привлекли более 176 млрд руб. Менее крупные биржевые ПИФы привлекли лишь 15 млрд руб.

Как поясняет руководитель блока «Розничный бизнес» компании «Альфа-Капитал» Алексей Обухов, в конце 2024 года некоторые инвесторы «припарковали» деньги на новогодние праздники, во время которых торги проходили в ограниченном формате. С окончанием каникул часть этих «горячих» денег ушла из фондов. Тем более что решение ЦБ не повышать ключевую ставку (см. “Ъ” от 21 декабря 2024 года) привело к снижению доходности инструментов денежного рынка.

«Клиенты замерли в ожидании, рассматривают альтернативные инструменты — в частности, корпоративные облигации и замещающие облигации»,— отметили в УК «ВИМ Инвестиции».

Несмотря на снизившийся спрос на БПИФы денежного рынка, инвесторы продолжали активно вкладывать деньги в открытые ПИФы денежного рынка. По оценке “Ъ”, чистые привлечения в них по итогам января составили почти 27 млрд руб., из которых более 15 млрд руб. было инвестировано в последние две недели. Почти весь приток пришелся на ОПИФ «Первая — Накопительный» (25 млрд руб.), на втором месте по привлечению — ОПИФ «Денежный рынок. Рубли». В УК «Первая» пояснили, что осенью доработали свой ОПИФ денежного рынка и он стал инвестировать не только и не столько в короткие облигации, сколько в инструменты денежного рынка (договоры репо). «У нас была группа клиентов, которые никогда не инвестировали на фондовом рынке, так как у них не было брокерского счета. Сейчас они могут вкладываться в открытые ПИФы денежного рынка прямо в обычном банковском приложении, поэтому мы видим приток в открытый фонд при незначительных оттоках из биржевых фондов»,— рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

Притоки в такие фонды могли быть обеспечены деньгами пайщиков из более рисковых инструментов — фондов акций, смешанного типа и облигаций. Тем более что, в отличие от БПИФов, обмен паями открытых фондов не ведет к потере накопленного инвестиционного налогового вычета. «Многие клиенты пользуются этой опцией» и меняют вложения в зависимости от конъюнктуры, отметили в «ВИМ Инвестиции». По оценке “Ъ”, в январе все фонды акций потеряли в сумме 3,5 млрд руб. Из фондов смешанного типа было выведено около 7 млрд руб., продажи фондов облигаций — до 2,6 млрд руб.

Опрошенные участники рынка считают ситуацию, сложившуюся в БПИФах денежного рынка, временной. «Как только отток "припаркованных" денег замедлится, можно ожидать восстановления спроса на этот инструмент»,— считает Алексей Обухов. Тем более что смягчения монетарной политики ЦБ в ближайшие месяцы никто не ждет, а потому ставки денежного рынка остаются выше 20% годовых. «Несмотря на изменение ожиданий в отношении динамики ключевой ставки, базовым сценарием в 2025 году остается сохранение жесткой денежно-кредитной политики. Это делает инструменты с плавающей ставкой и БПИФы денежного рынка интересным вариантом как минимум до середины года либо до момента, когда инфляция будет устойчиво замедляться»,— отмечает господин Русецкий.

Виталий Гайдаев