ЦБ зафиксировал улучшение ожиданий компаний

Результаты проведенного Банком России в феврале опроса предприятий (характеризуют положение дел у респондентов в январе) фиксируют, что отрицательных оценок текущего состояния выпуска и спроса на продукцию во всех секторах стало заметно меньше. При этом положительные ожидания по этим факторам дополнительно улучшились. Последнее, вероятно, связано со значительными бюджетными расходами в конце 2024-го — начале 2025 года (см. “Ъ” от 12 февраля). Улучшение оценок экономических перспектив произошло на фоне заметного улучшения инфляционных ожиданий компаний (оценка текущей динамики цен при этом подросла) — после их ухудшения в предыдущие четыре месяца, а также снижения доступности кредитования.

Поясним, что оценки текущего опроса компаний особенно важны в преддверии заседания совета директоров ЦБ 14 февраля, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки. «Ставка не оказала сдерживающего влияния на экономику, которая не то что не притормозила, а, напротив, продолжила движение вверх с ускорением,— комментируют аналитики Telegram-канала MMI.— То ли банки оказались весьма гибкими в работе с заемщиками, то ли заемщики осознали, что ставка в 21% — это нормально при текущей инфляции и инфляционных ожиданиях. Резким снижением инфляционных ожиданий бизнеса мы не советуем впечатляться, это исключительно реакция на спекулятивное укрепление рубля». С последним соглашается Егор Сусин из Газпромбанка, который отмечает, что ожидания по-прежнему остаются на крайне высоких уровнях, хотя и не таких экстремальных, как в декабре—январе.

В то же время аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» отмечают: «Предприятия хоть и снизили свои ожидания по инвестициям и увеличению численности сотрудников, но заложили в свои бизнес-планы на 2025 год максимальную за историю наблюдений инфляцию в 10,7% (прежде этот показатель был хорошим опережающим индикатором; см. график.— “Ъ”), сигналы из февральского мониторинга предприятий также смешанные».

Таким образом, опубликованные ЦБ результаты опроса компаний не добавили веских аргументов ни в пользу ужесточения, ни в пользу смягчения денежно-кредитной политики. Абсолютное большинство аналитиков сходятся в том, что совет директоров ЦБ в пятницу оставит ставку на прежнем уровне.

Артем Чугунов