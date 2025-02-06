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Коммерсантъ FM
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Аналитики не ждут от ЦБ смягчения

Население и компании могут продолжить «разогревать» экономику

В преддверии заседания совета директоров Банка России по ставке 14 февраля экономические агенты посылают регулятору смешанные сигналы. В вышедшем в среду новом макроэкономическом консенсус-прогнозе от отобранных ЦБ экспертов немного снижен прогноз ключевой ставки на 2025 год, но при этом ухудшены ожидания динамики курса рубля и инфляции. Одновременно январский композитный (промышленность и услуги) индикатор PMI указывает на заметное повышение деловой активности в РФ, а потребительские настроения и инфляционные ожидания, по данным опроса населения, в январе вновь несколько выросли.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свежий среднесрочный консенсус-прогноз экономистов из пула ЦБ (опрошены в период с 31 января по 4 февраля) ухудшен с точки зрения ожидаемой инфляции: на 2025 год — с 6 до 6,8%, на 2026-й с 4,5% до 4,6%. Прогноз по размеру среднегодовой ключевой ставки при этом снижен с 21,3% до 20,5% в 2025 году, а на следующий год повышен с 14,6% до 15%. Разброс прогнозов аналитиков по инфляции на конец 2025 года — от 5,2% до 8,6%, по средней ставке — от 16% до 23,1%.

Аналитики ухудшили свои среднесрочные ожидания в отношении динамики экспорта РФ (в большей степени, чем импорта), что изменило прогноз среднегодового курса рубля со 102 до 104,7 руб./$. При этом в условиях минимальной безработицы (2,6% в 2025 году против 2,4% в 2024-м) повысились ожидания прироста реальной зарплаты в этом году — с 3,1% до 3,3% и увеличения российского ВВП — с 1,5% до 1,6%.

«В 2024 году реальная ставка составила 8% (номинальная —17,5% при инфляции 9,5%), с учетом лагов по ставке — около 4%. В 2025-м ожидается реальная ставка 13,5–14%, а фактическая с учетом лагов — 10–11%. Я не очень верю в то, что стоит ожидать какого-то роста экономики в такой конструкции, но посмотрим»,— комментирует прогноз Егор Сусин из Газпромбанка.

Между тем январский композитный (индустрия и услуги) индекс PMI (прокси ВВП) показывает заметный всплеск деловой активности (см. график). Он происходил на фоне роста спроса, незавершенных заказов из-за дефицита работников и усиления ценового давления (закупочные цены росли самыми быстрыми темпами за год, и компании перекладывали такой рост в отпускные цены).

По опубликованным вчера оценкам ЦБ, индекс потребительских настроений в январе вырос до 103,5 пункта (на 2,4 пункта за месяц) после декабрьского сокращения, но был все еще ниже уровня ноября 2024 года. Выросли оценки текущего состояния и потребительских ожиданий респондентов, тогда как их склонность к сбережению в январе снизилась на 1,6 процентного пункта: 51,2% опрошенных заявили, что предпочитают полностью не тратить свои текущие доходы.

При этом, судя по декабрьским данным о промышленном производстве (см. материал на этой же странице), бюджетные вливания, как и предполагал ЦБ (см. “Ъ” от 5 февраля), действительно сильно повысили выпуск в отраслях, близких к ОПК. Хотя аналитики регулятора сообщили, что кредитный импульс наконец стал вносить отрицательный вклад в динамику спроса, оказалось, что этот эффект во многом был достигнут благодаря сжатию валютной компоненты корпоративных кредитов за счет погашения и урегулирования старых долгов. Выдача новых рублевых корпоративных кредитов продолжает расти. Розничное банковское кредитование действительно сжалось, но в конце 2024 года население активно переключилось на микрозаймы, которые в статистике ЦБ не отражаются. Таким образом, причины для повышения ключевой ставки у регулятора есть — если не на февральском, то на предстоящих заседаниях.

Артем Чугунов

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