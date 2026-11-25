Собчак удалит интервью с Игорем Синяком и Хилми по требованию РКН
Роскомнадзор (РКН) нашел признаки экстремизма в интервью с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым (полный тезка и крестник солиста «Иванушки International») на YouTube-канале Ксении Собчак. Все три выпуска по требованию ведомства будут удалены, сообщила журналистка.
«Позорище, конечно, но что делать. Все же мы с командой по-прежнему живем и работаем из России, чтобы вы получали интересные интервью с новыми героями. Поэтому вынуждены соблюдать данные требования»,— написала госпожа Собчак в Telegram-канале. Она попросила прощения у героев и зрителей за вынужденное решение.
У всех роликов к моменту удаления было свыше миллиона просмотров на YouTube: с Хилми — 4,3 млн, с Игорем Синяком — 7,8 млн, с Андреем Григорьевым-Апполоновым — 8,5 млн. Хилми и Игоря Синяка в 2023 году штрафовали за пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП; «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена).