Роскомнадзор (РКН) нашел признаки экстремизма в интервью с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым (полный тезка и крестник солиста «Иванушки International») на YouTube-канале Ксении Собчак. Все три выпуска по требованию ведомства будут удалены, сообщила журналистка.