Госпожа Гарифуллина, по версии следствия, тоже участвовала в преступной группе и состояла в переговорах с водителями. Представитель СКР заявил, что накануне заседания ВККС она улетела в Тбилиси. Ее подозревают в трех эпизодах взяточничества (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).