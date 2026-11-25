Подозреваемые во взятках бывшие мировые судьи из Уфы покинули страну
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила СКР возбудить уголовные дела в отношении бывшей мировой судьи судебного участка №12 по Октябрьскому району Уфы Ирины Сафиуллиной и бывшей мировой судьи участка №3 по тому же району Татьяны Гарифуллиной, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на заседание ВККС.
Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожу Сафиуллину подозревают в 35 эпизодах взяток от нарушителей правил дорожного движения (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным РАПСИ, за взятки в размере от 17 тыс. до 70 тыс. руб. она освобождала водителей от лишения прав. В схеме участвовала помощница судьи, приговоренная к пяти годам колонии. Ранее ККС Башкирии отменила ее отставку с гарантиями для бывших судей.
«Сафиуллина после назначения заседания ВККС покинула территорию России, вылетев из Москвы в Пхукет (Таиланд). Сведений о том, что она намерена возвращаться или купила обратные билеты, нет», — заявил представитель СКР на ВККС (цитата по РАПСИ).
Госпожа Гарифуллина, по версии следствия, тоже участвовала в преступной группе и состояла в переговорах с водителями. Представитель СКР заявил, что накануне заседания ВККС она улетела в Тбилиси. Ее подозревают в трех эпизодах взяточничества (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
ВККС согласилась с доводами следствия и одобрила возбуждение уголовных дел. В региональном управлении СКР разбирательства в отношении экс-мировых судей не комментировали.