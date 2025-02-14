Что говорили о процентной ставке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «При такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку... Если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами» (на заседании Совфеда, 23 октября 2024 года).

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: «Это (повышение ставки до 21%.— “Ъ”) подтверждение реалистичности и готовности Центрального банка идти к достижению таргета не когда-нибудь, а до конца 2025 года. Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности» (в разговоре с журналистами, 25 октября 2024 года).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Когда мы все сводим к ключевой ставке Центрального банка, нам надо задать вопрос профильным комитетам, которые занимаются вопросами промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства, вопросами конкуренции. А мы снижать будем издержки производства?» (на пленарном заседании, 12 ноября 2024 года).

Министр финансов Антон Силуанов: «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном» (на заседании Международного форума Финансового университета, 26 ноября 2024 года).

Глава Сбербанка Герман Греф: «Мы находимся в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении» (на Дне инвестора, 6 декабря 2024 года).

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов: «Центробанк нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией, кроме как повышать ставку, нету. Вопрос к госпоже Набиуллиной: с июля прошлого года вы начали повышать ключевую ставку, на сколько увеличилась инфляция? В два раза! Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» (перед заседанием Госдумы, 19 декабря 2024 года).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Ключевая ставка Центробанка душит всю экономику, она не позволяет нам эффективно бороться с нацизмом и фашизмом» (перед заседанием Госдумы, 19 декабря 2024 года).

Президент РФ Владимир Путин: «Нет, она (глава ЦБ Эльвира Набиуллина.— “Ъ”) мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение» (на прямой линии, 19 декабря 2024 года).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений: либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки» (на пресс-конференции, 20 декабря 2024 года).