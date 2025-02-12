Реальные доходы граждан отстали от расходов

Опубликованная макроэкономическая статистика Росстата за 2024 год не дает однозначного ответа о состоянии частного потребления в РФ в четвертом квартале. Напомним, в ЦБ до публикации этих данных фиксировали, что «траты граждан в ноябре—декабре росли примерно так же, как и в предыдущие месяцы, на фоне уверенного реального роста трудовых доходов» (см. “Ъ” от 5 февраля). В Минэкономики же полагают, что траты (на продукты, услуги и общепит) в эти месяцы в целом уже стабилизировались (плюс 0,1% и минус 0,1% месяц к месяцу с учетом сезонности) после спада в октябре на 0,4%.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), снимая фактор сезонности иначе, чем это делает Минэкономики, видят заметное ускорение прироста трат населения в декабре к ноябрю — до 0,5% с 0,1% при их среднемесячном приросте в четвертом квартале в 0,2%. «Потребительские расходы пока не показывают явных признаков замедления, однако они скорее являются запаздывающим индикатором состояния потребительского сектора — даже при ухудшении ситуации расходы могут по инерции оставаться какое-то время высокими»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По части же доходов граждан экспертами фиксируется ухудшение. По данным Росстата, в четвертом квартале реальные доходы выросли в годовом выражении на 8,6% против роста на 12,5% — в третьем. Однако в ЦМАКП фиксируют их снижение с учетом сезонности на 0,5% после роста на 1,6%, 2,2% и 2% за предыдущие три квартала. В четвертом квартале 2024 года впервые за полтора года произошло сокращение реальных располагаемых доходов и значительное замедление годовой динамики, соглашаются в Райффайзенбанке. Такая картина сформировалась под влиянием наращивания обязательных платежей наряду со снижением темпов роста зарплат и социальных трансфертов (см. график), отмечают аналитики. Они полагают, что «вероятность разворота потребления к росту в этом году низка в условиях бюджетной консолидации и слабой доступности кредитования».

Между тем консенсус-прогноз ведущих экономистов, опубликованный в феврале Банком России, показывает, что рост реальных зарплат в 2025 году (3,3%) будет фактически вдвое превышать темпы роста ВВП (1,6%).

Артем Чугунов