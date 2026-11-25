Шайба Подколзина не спасла «Эдмонтон» от поражения «Вегасу» в матче НХЛ
«Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.
У победителей дубли сделали Джек Айкел и Тревор Коннелли, одну шайбу забросил Ник Дауд. В составе проигравших отметились Колтон Дак, Коннор Макдэвид и Василий Подколзин, набравший очки в шестом матче подряд.
«Эдмонтон» с 38 очками по итогам 27 игр возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Вегас», набравший 35 баллов в 26 встречах, занимает второе место.