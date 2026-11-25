Еврокомиссар заявил о «критическом рубеже» для госфинансов ЕС
Валдис Домбровскис: государственные финансы ЕС достигли критического рубежа
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что государственные финансы ЕС достигли «критического рубежа». Представляя осенний пакет документов Европейского семестра, он указал на увеличение бюджетных дефицитов, долгов и расходов на их обслуживание.
«Государства-члены должны проводить осмотрительную бюджетную политику», — сказал он (цитата по сайту Еврокомиссии).
Осенний прогноз Еврокомиссии предполагает, что в среднем по ЕС бюджетный дефицит достигнет 3,8% ВВП в 2028 году против 3,1% в 2025-м. За тот же период госдолг увеличится с 82,6% до 85,6% ВВП. Основной причиной его роста господин Домбровскис назвал превышение расходов над доходами без учета процентов. По его словам, более половины стран ЕС закончат 2026 год с долгом выше 60% ВВП, а четыре — выше 100%.
Затраты на обслуживание задолженности, сказал еврокомиссар, растут из-за удорожания заимствований и потребности финансировать дефициты и погашать долги. Еврокомиссия рекомендовала еврозоне умеренное ужесточение бюджетной политики в 2027 году. По мнению господина Домбровскиса, соблюдение правил позволит дешевле занимать, сохранить средства для инвестиций и лучше противостоять будущим потрясениям.
Правила ЕС ограничивают бюджетный дефицит уровнем 3% ВВП, а госдолг — 60%. В отношении десяти стран действует процедура в связи с чрезмерным дефицитом. Меры Болгарии и Венгрии Еврокомиссия сочла недостаточными и предложила ужесточить процедуру: обе страны рискуют существенно нарушить требования в 2026 году. Для Болгарии как участницы еврозоны это предусматривает штраф до 0,02% ВВП.