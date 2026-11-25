Осенний прогноз Еврокомиссии предполагает, что в среднем по ЕС бюджетный дефицит достигнет 3,8% ВВП в 2028 году против 3,1% в 2025-м. За тот же период госдолг увеличится с 82,6% до 85,6% ВВП. Основной причиной его роста господин Домбровскис назвал превышение расходов над доходами без учета процентов. По его словам, более половины стран ЕС закончат 2026 год с долгом выше 60% ВВП, а четыре — выше 100%.