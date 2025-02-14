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Коммерсантъ FM
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«Динамику кредитования, по крайней мере, удалось смягчить»

Константин Максимов — об отчете и прогнозах ЦБ

Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Большинство участников рынка и аналитиков ожидали именно этого. Основной интригой же считается прогноз регулятора об уровне инфляции на конец 2025 года. Например, предприятия закладывают рост цен в свои бизнес-планы в 11%, сообщают в крупных банках. Решение регулятора прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

— Сенсации, конечно, не получилось. Все-таки консенсус-прогноз, что называется, совпал с тем, что и решил ЦБ. Я скажу сразу, что в пресс-релизе выделено жирным шрифтом следующее: «Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Рыночные процентные ставки несколько снизились после декабрьского заседания, в основном из-за корректировки вниз ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки, и при этом ужесточились неценовые условия банковского кредитования». Также, по оценке ЦБ, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Ключевая ставка осталась на месте

Банк России станет оценивать, вот это важно, целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Я сразу напомню, что в прошлом релизе от 20 декабря регулятор говорил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. То есть получается, что неким образом динамику кредитования, по крайней мере, удалось смягчить или изменить эти условия.

Благодаря чему укрепился курс рубля

ЦБ, кстати, говорит, что этот рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложений товаров и услуг. Но вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, и растет склонность населения к сбережению. То есть некоторые цели и, может быть, некоторый сдвиг того общего ландшафта ЦБ нам с вами обозначает. По планам регулятора, как раз процесс дезинфляции, то, что я уже озвучил выше, — это цель 2026 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 7-8% в 2025 году и вернется к 4% в 2026-м. Этот показатель будет находиться на цели в дальнейшем.

Оценили, естественно, и рост цен с поправкой на сезонность. Теперь его пересчитали в сторону повышения: 12,1%. В предыдущем квартале было 11,3%.

Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, — 10%, но это мы с вами видели и ранее в обзорах ЦБ. И инфляционные ожидания высокие, и ожидания профессиональных аналитиков, как говорит нам с вами регулятор, на 2025 год выросли, остаются выше 4% в 2026 году. Кроме того, постольку-поскольку это заседание опорное, то ЦБ меняет среднесрочные прогнозы, и вот там есть тоже некоторые изменения. Если посмотреть на то, что говорит регулятор про ключевую ставку в среднем за год в процентах годовых, то уровень ниже 10% нас с вами ждет только аж в 2027 году. Регулятор отмечает, что с учетом того, что с 1 января по 16 февраля средняя ключевая ставка — 21%, с 17 февраля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне от 18,7 до 22,1%. И дополнительная информация о формате прогноза этого показателя представлена в методологических комментариях. Соответственно, на 2025 год у нас с вами верхняя граница обозначена как 22,1%, хотим мы того или нет. ВВП на 2025 год — 1-2%. Денежная масса в национальном определении — 5-10%. И любопытно то, что на 2026-й прогнозы по ключевой ставке в среднем — это 13-14%.

ЦБ зафиксировал улучшение ожиданий компаний

Давайте скажу, что рынок на все это отреагировал очень сдержанно и нейтрально. Перед заседанием мы видели уровни где-то в 3,270, теперь пошла коррекция: индекс Московской биржи уже составляет 3,217. Доллар на межбанке стоит 90,5 руб., то есть нацвалюта практически не меняет своего положения. Что ухудшилось на фондовом рынке? В минус уходят АФК «Система», НОВАТЭК, «Транснефть», «Полюс», Мосбиржа, «Северсталь», там потери больше 1,4%. Ozon — минус почти 1%, «Магнит» — минус 0,3%, «Роснефть» — 1,2% в минусе, VK — на 0,3%. И из тяжеловесов «Сбер», грубо говоря, уполовинил сегодняшний рост, «Газпром» — плюс 1% с небольшим от почти 3-процентного увеличения, рост даже в пике замедлился до 5-процентного показателя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Константин Максимов

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