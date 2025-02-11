Все поработали на рубль

Внебиржевой курс доллара обновил трехмесячный минимум, закрепившись ниже 96 руб./$, евро опустился ниже отметки 99 руб./$. За неделю котировки «токсичных» валют потеряли на российском рынке 5–5,6 руб. На стороне рубля выступает как высокое предложение валюты со стороны экспортеров, так и не восстановившийся спрос на нее со стороны импортеров. Однако значительного дальнейшего укрепления рубля аналитики не ждут, так как экспортеры могут снизить предложение валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 11 февраля, курс американской валюты на внебиржевом рынке впервые в этом году опустился ниже уровня 96 руб./$. В течение дня, согласно данным Investing.com, он достигал отметки 95,41 руб./$, минимального значения с 6 ноября 2024 года. К 19:00 он остановился вблизи отметки 95,87 руб./$, что почти на 0,8 руб. ниже значения закрытия понедельника и более чем на 5 руб. ниже значения недельной давности. Курс евро снизился за неделю на 5,6 руб. и впервые с 12 сентября 2024 года опустился ниже 99 руб./€.

На биржевых торгах российская валюта также укрепляла позиции.

Курс юаня опускался ниже отметки 12,9 руб./CNY, что близко к минимуму с 20 сентября. На закрытии торгов он остановился на отметке 12,91 руб./CNY, что на 36 коп. (1,9%) ниже значений недельной давности. Снижение курса китайской валюты происходило при повышенной активности инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, во вторник объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил почти 160 млрд руб., максимальный результат с начала этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Высокие объемы торгов и укрепление рубля связаны со значительным предложением валюты со стороны экспортеров. Согласно данным Банка России, в январе продажи валюты 29 крупнейших компаний составили $9,9 млрд. Несмотря на то что этот показатель был на 25% ниже показателя декабря, за счет меньшего количества рабочих дней в январе среднедневные продажи сократились лишь на 7% и составили $582 млн. В феврале объемы продаж валюты могли вырасти на фоне более высоких цен на нефть и газ в предшествующие периоды. Согласно данным Profinance, в январе средняя стоимость российской нефти Urals составила $72,5 за баррель, что почти на 8% выше показателя декабря. Стоимость газа в Европе в прошлом месяце поднималась на 4,2%, до $523 за тысячу кубометров.

Эффект усиливает сезонно низкий спрос на валюты со стороны импортеров. Как отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, причиной этого является не только ограничение спроса из-за сезонных факторов, но и жесткая денежно-кредитная политика Банка России. На декабрьском заседании регулятор сохранил ключевую ставку на рекордном значении 21%. «Высокий уровень процентных ставок в сочетании с отменой части льготных ипотечных программ» снизили потребительскую активность граждан, в «итоге импортеры меньше уверены в будущем спросе, что находит отражение в сокращении покупок валюты», отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В ближайшие две недели укрепление рубля может продолжиться, чему будет способствовать приближение налогового периода.

По оценке Владимира Евстифеева, в феврале объем основных налогов к уплате составит 3,5 трлн руб., что на 15% выше показателей января. Впрочем, значительного укрепления рубля аналитики не ждут. «Часть валютной выручки для будущих платежей, вероятно, уже реализована. Кроме того, стоит ожидать конвертации минимально необходимого объема валютной выручки в рубли из-за невыгодного для экспортеров обменного курса»,— отмечает господин Евстифеев. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, во второй половине февраля курс доллара будет находиться в диапазоне 94–102 руб./$, курс евро — 98–106 руб./€, курс юаня — 12,8–13,8 руб./CNY.

Заседание Банка России в эту пятницу, 14 февраля, как считают аналитики, не окажет существенного влияния на курс рубля, поскольку ставка будет сохранена на текущем уровне. Такого исхода ожидают все 24 аналитика, опрошенных агентством Reuters. «С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20% и выше годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский спрос, в том числе спрос на импорт, то есть на валюту»,— отмечает Михаил Васильев. При этом, как указывает Денис Попов, в связи с заметным ростом госрасходов в начале года и возможным усилением активности со стороны импортеров в марте, это может вернуть курсы иностранных валют к более высоким значениям.

Виталий Гайдаев