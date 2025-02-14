В Приднестровье начались поставки купленного при поддержке России газа

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) начала получать газ, закупленный при помощи России, сообщил глава республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале. Топливо, как и предполагал «Ъ», поставила венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

Глава непризнанной республики поблагодарил Москву за поддержку жителей Приднестровья. Он отметил, что подача газа стала возможной благодаря кредиту от России. 10 февраля транзит топлива в Приднестровье одобрила комиссия по ЧС Молдавии.

Первые поставки газа после прекращения транзита начались с 1 февраля. Их провели в рамках договора с ЕС о безвозмездном финансировании Молдавии. ПМР получила €30 млн из направленных €64 млн. Транзит топлива в регион завершился 10 февраля.

Энергетический кризис в Приднестровье начался 1 января из-за остановки транзита газа через Украину, а также спора между «Молдовагазом» и «Газпромом». 15 января господин Красносельский сообщил, что топливо могут поставлять из России в рамках «гуманитарной помощи». Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, назвала это решение незаконным. В ходе переговоров ЕС и Молдавия смогли согласовать схему газоснабжения ПМР на февраль.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».