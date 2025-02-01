Молдавия одобрила поставку газа в Приднестровье на грант ЕС

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии обязала компанию Energocom закупить газ в Евросоюзе и на Украине для поставки его в Приднестровье. Средства для этого предоставит ЕС в виде гранта. Общая сумма поставки для помощи жителям левого берега Днестра составит €20 млн, сообщает Moldova Libera. Одновременно с этим Energocom закупит электроэнергию на сумму €10 млн для обеспечения потребителей правого берега Днестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurel Obreja / AP Фото: Aurel Obreja / AP

31 января молдавское правительство и ЕС подписали договор о безвозмездном финансировании Молдавии на сумму €64 млн. Из них €30 млн будет направлено на помощь Приднестровью, а €34 млн — на бюджетную поддержку страны.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за оперативность в помощи ПМР. Он также выразил надежду, что энергетический кризис в Приднестровье будет преодолен. Генерация электроэнергии на МГРЭС начнется сегодня, 1 февраля, вечером.

1 января российская компания «Газпром» приостановила поставки природного газа в Молдавию. 27 января Европейский союз предоставил стране пакет поддержки для обеспечения поставок электроэнергии.

Как и предсказывал «Ъ», Молдавия и Приднестровье согласовали поставки газа на грант от ЕС.