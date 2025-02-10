Комиссия по ЧС Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от Венгрии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям страны разрешила транзит газа от европейской компании в Приднестровье на основании контракта, подписанного «Молдовагазом» с трейдером. Как ранее уточнял господин Речан, речь идет о венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

«Решение было принято после того, как администрация Тирасполя отказалась выполнить условия для получения европейской помощи в размере €60 млн, что поставило под угрозу энергоснабжение региона. Правительство Республики Молдова решило разрешить транзит газа, чтобы избежать гуманитарного кризиса»,— сказал Дорин Речан. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Как отметил премьер Молдавии, поставка топлива в регион, организованная на основе европейской помощи, в период с 1 по 10 февраля завершена. Первая поставка от венгерского трейдера может состояться 13 февраля. На 11–12 февраля решено, что «Молдовагаз» может продать 2 млн куб. м газа «Тираспольтрансгазу» и предоставить в долг еще 3 млн куб. м, которые должны быть возвращены до 31 марта.

Дорин Речан добавил, что поставки газа «не финансируется за счет европейских или молдавских средств». Глава Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что поставка топлива из Венгрии стала возможна «при российской кредитной и функциональной поддержке».

Подробнее — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».