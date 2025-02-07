Приднестровью поддают газу с двух сторон

Как и предполагал “Ъ”, венгерская MET Group может стать основным поставщиком газа в Приднестровье после 10 февраля, когда закончатся средства гранта ЕС в €20 млн, выделенных на предотвращение гуманитарной катастрофы в регионе. По данным “Ъ”, 8 февраля венгерский трейдер начнет тестовые поставки газа в Приднестровье, после чего с ним может быть подписан твердый контракт. После 10 февраля должен начаться следующий этап помощи Приднестровью, но уже на средства РФ, при этом ЕС, выдвинув ряд политических условий, заявил о готовности выделить еще €60 млн на помощь региону. Власти Тирасполя публично пока не высказывались о дальнейших действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Венгерский трейдер MET International AG проведет тестовые поставки газа в Приднестровье 8 февраля, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Так трейдер готовится к регулярным поставкам газа в непризнанную республику, которые могут начаться с 11 февраля. МЕТ наравне с другими венгерскими компаниями — MOL и MVM — рассматривалась в качестве основного поставщика газа в Приднестровье в феврале. Твердый контракт между MET и «Молдовагазом» может быть заключен после удачных тестовых испытаний, говорят собеседники “Ъ”. Ожидается, что поставки по такой схеме могут осуществляться до середины весны.

Как писал “Ъ” 29 января, дочерние структуры MET на весь февраль забронировали мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча—Орловка на границе Румынии и Украины, а также на точке входа Унгены на границе Румынии и Молдавии (газопровод Яссы—Кишинев). Мощность бронирования — до 5 млн кубометров в сутки. Мощности на март трейдер пока не бронировал.

В «Молдовагазе» на запрос “Ъ” оперативно не ответили, в MET Group сослались на свое прежнее заявление о том, что компания готова поставлять топливо где угодно в Европе, «в том числе помогая в Молдове, но это может произойти только в том случае, если оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) готов к поставкам».

Небольшая часть Трансбалканского газопровода проходит через территорию Украины, источники “Ъ” говорили, что ОГТСУ согласовал объемы поставок MET при бронировании.

Как писал Bloomberg со ссылкой на ОГТСУ 30 января, газотранспортный оператор ведет переговоры с MET Group «относительно имеющихся мощностей и маршрутов» для транспортировки газа в Молдавию.

Приднестровье, расположенное на левом берегу Днестра, в январе после окончания соглашения о транзите газа через Украину осталось без газа, тепла и электроэнергии. «Газпром» предупреждал об отказе от поставок газа в Приднестровье, сославшись на непогашенную задолженность в $709 млн.

С 1 февраля Тирасполь воспользовался грантом ЕС в €20 млн, который пошел на закупку газа с европейского спотового рынка. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, возобновила выработку электроэнергии, в регионе остановились веерные отключения, в жилые дома поступает тепло. Закупки в адрес «Молдовагаза» осуществляет молдавская компания Energocom, средств гранта хватает на период с 1 по 10 февраля. Как писал “Ъ”, предполагалось, что после 10 февраля Приднестровье начнет выбирать средства, которые планирует выделить РФ в рамках гуманитарной помощи на закупку газа. Собеседники “Ъ” оценивали их объем в €160 млн до конца марта.

Однако 4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc сделала альтернативное предложение, заявив, что Европейский союз готов выделить еще €60 млн на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье. Но помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая соблюдение прав человека, оговорилась она.

Какой вариант помощи предпочтут власти Приднестровья, пока не ясно. Как заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, в контексте помощи РФ «речь идет о финансировании объемов, необходимых исключительно для внутреннего потребления ПМР». 6 февраля премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье рискует вновь остаться без электроэнергии, газа и отопления, если откажется от второго транша ЕС: «После 10 февраля они (власти Приднестровья.— “Ъ”) или принимают следующий этап помощи ЕС, но для этого должны выполнить условия, о которых говорилось ранее, или не принимают». По его словам, Тирасполь может попытаться самостоятельно закупать газ, однако Кишинев будет «отслеживать трансакции», чтобы они соответствовали молдавскому и международному законодательству.

Президент Молдавии Майя Санду заявила 6 февраля, что для получения гранта в размере €60 млн от ЕС Приднестровье должно приступить к поэтапному повышению тарифов на энергоносители. «Одно из условий — это повышение тарифов,— объявила она в эфире телеканала TV8.— Нельзя ждать, что тот, кто годами платил символическую цену, за ночь перейдет к рыночным ценам, но поэтапный рост — это общее условие ЕС и правительства Молдавии». Госпожа Санду подчеркнула, что в Кишиневе пока не знают, будет ли Тирасполь выполнять условия ЕС: «Думаю, что в ближайшие дни мы это узнаем, потому что подходит к концу прежняя помощь ЕС».

Татьяна Дятел