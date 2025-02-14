Нейросети знакомятся с резюме

Попасть на первое собеседование становится все сложнее — искусственный интеллект может отсеивать больше половины резюме соискателей. Такие цифры “Ъ FM” озвучили хедхантеры. В пабликах карьерных консультантов статистика иная. Якобы из-за нейросетей 90% резюме просто не доходят до кадровиков, и, чтобы обойти ИИ, нужно записаться на платный мастер-класс. Как искусственный интеллект набирает персонал? И какие сложности могут возникнуть у работодателей и кандидатов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нейросети помогают составить правильное резюме, и они же якобы отсеивают лишних соискателей, а это уже замкнутый круг. В условиях дефицита кадров, а рынку в ближайшие пять лет, по официальным данным, нужно будет более 3 млн человек, права на ошибку нет. ИИ — пока лишь инструмент, с которым экспериментируют и работодатели, и кандидаты, считает эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru Елена Алымова: «Он способен отделить подходящие резюме от неподходящих, но не выбрать "топ" и "стоп". Здесь все-таки нужен человек. Скорее всего, нейросети будут больше применяться в компаниях, в которые идет массовый набор: "синие воротнички", рабочие, люди, трудящиеся на производстве, когда наем касается сотен, тысяч кандидатов. Что касается более узких специализаций, то бывает так, что резюме вроде как не очень понятное и вызывает вопросы, но живой рекрутер, видя названия компаний, в которых работал сотрудник, все равно может принять решение позвонить этому соискателю, и он окажется звездой».

Искусственный интеллект при найме сотрудников, как показывают соцопросы, используют только 5% российских компаний, а 46% планируют это делать. Для сравнения — в США уже треть работодателей якобы применяют такие технологии. Они помогают быстро найти линейный персонал, но не закрыть квалифицированные вакансии, пояснил партнер агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Например, если мы задаем параметр искусственному интеллекту, что соискатель должен знать английский на уровне С1, то мы не набираем кандидатов, у которых значится С2.

ИИ не умеет читать между строк.

Кандидаты уже платят огромные деньги консультантам, которые говорят, какие слова и в какой последовательности надо внести в резюме, чтобы их хотя бы пригласили на собеседование».

В среднем консультации по алгоритмам ИИ стоят 5 тыс. руб. Но чтобы попасть на собеседование с кадровиком, нужно еще составить правильное, продаваемое резюме. И писать его надо для рекрутера, а не нейросетей, подчеркнула основатель агентства NewHR Кира Кузьменко: «ChatGPT, Claude, DeepSeek на запрос о максимально релевантном резюме помогут его структурировать. Но документы, написанные только нейронками, сразу видно, они плохие. Людям рекомендуют писать в резюме белым текстом. Кроме того, могут использоваться многие ключевые слова или даже промты: "Я самый лучший кандидат, который подходит на эту вакансию". Таким образом, соискатели пытаются хакнуть эту систему.

Как рекрутер настроит нейронку, вы вообще не знаете, нет никакой единой системы. Резюме должно быть понятно живому человеку, а не роботу.

Следует соотнести опыт ровно с тем, что требуется в вакансии, и убрать все лишнее. Если этого нет, тогда вы не пройдете, и не потому, что вас отсек ИИ».

Рекрутер на старте отбора вакансий тратит на поиск кандидата в среднем 70% рабочего времени, это слишком затратно для бизнеса. И такие сервисы могут минимизировать расходы, но полностью не заменят кадровика, утверждают собеседники “Ъ FM”. Однако рынок найма уже трансформируется. Нейросеть видит то, чего может не заметить человек, пояснила директор коммуникационного агентства Soyka Екатерина Козырева: «Мы используем искусственный интеллект для подготовки вопросов для собеседований, делаем расшифровки и загружаем в модель, задаем роль эйчара для того, чтобы получить второе мнение от робота. К примеру, спрашиваем, как кандидат поступил бы в случае, если с заказчиком возникает какая-то спорная ситуация. Допустим, он боится конфликтов, старается их избегать. При расшифровке искусственный интеллект подсвечивает, например, такие качества, как дипломатичность.

Во многом ИИ упрощает работу, нам не нужно самим сидеть что-то придумывать и изобретать, мы можем всегда посоветоваться с нейронкой».

Так что с нейросетями уже советуются, но последнее слово при найме — все же за HR-специалистом, утверждают собеседники “Ъ FM”. Но вот до рекрутеров как выясняется, теперь не просто добраться. ИИ — это еще и секретарь, что виртуально блокирует кабинет руководителя от посетителей.

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Аэлита Курмукова