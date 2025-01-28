Искусственный интеллект предвзято относится к кандидатам при найме на работу. Исследование американского портала Science News Explores показало, что нейросеть выбирает из соискателей в большинстве случаев мужчин с европейскими именами. Чаще всего из-за дискриминации страдают темнокожие женщины. Российские компании, как пишет “Ъ”, при подборе персонала обычно используют эти технологии, чтобы составить текст вакансии. Кроме того, в 30% случаев нейросеть анализирует резюме, готовит вопросы для собеседований и в автоматическом режиме ищет кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у рекрутеров, с какими сложностями они сталкиваются при внедрении искусственного интеллекта.

Управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Модели все еще выдают большое количество ошибок, хотя мы уже делаем это какое-то количество времени. Главная проблема, которая есть, — это филигранное придумывание, которое очень тяжело потом вычленить. ИИ делает все очень разумно и правдоподобно, он может опираться на какие-то факты в резюме, например, которых нет в реальности. Может опираться на какие-то действия, которых не было. И когда ты ему на это указываешь, он говорит: "Ой, извините"». Директор и совладелица рекрутингового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева: «Мы уже через такие ресерчи закрыли несколько вакансий, и это точно увеличивает продуктивность сотрудников и уменьшает количество человеко-часов. Потому что чтобы самостоятельно, например, составить такой список, компании нужно ресерчить минимум полтора-три, а то и четыре часа, если это какая-то сложная, узкая вакансия, например, шеф-пекарь, который умеет работать с печью тоне. Шероховатости есть. Например, если вы ищете шеф-повара, то ИИ может выдавать каких-то суперзвезд или уже владельцев бизнеса, к которым просто нет смысла обращаться». Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов: «Многие кандидаты откликаются на объявления, они понимают, что с ними общается не живой человек, а робот, и озадачиваются созданием технологии, чтобы обойти именно этот первичный отбор. Беда в том, что пока на работу никто не выходит».

В отрасли отмечают, что использование таких технологий повысило бы эффективность HR-департаментов на 40%. Треть компаний в США уже внедрили нейросети для поиска сотрудников. Но в России это только 5% компаний: технологии требуют больших вложений, времени, а результат спрогнозировать сложно. Помимо этого, бизнес опасается утечки данных.

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Анжела Гаплевская