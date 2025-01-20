Граждане меняют профессии

40% россиян сменили профессию за последние три года. Такие данные публикуют аналитики hh.ru, проанализировав почти 3,5 млн резюме соискателей. Рискнуть, как выяснятся, чаще готовы «синие воротнички». Администраторам в Москве, к примеру, готовы платить уже более 250 тыс. руб. в месяц. И не нужно бегать курьером по всему городу без выходных. Запрос на карьерные перемены, как обнаружил “Ъ FM”, наметился и среди высококвалифицированных специалистов, но более осторожный. Какие профессии сейчас в топе? И как конвертировать прежний опыт в абсолютно новой сфере? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На рынке труда наметился новый формат построения карьеры. У соискателя, который часто меняет работу, больше шансов трудоустроиться на высокооплачиваемую позицию, утверждают опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. И такой бэкграунд есть у тех, кому сейчас 30-35 лет. А вот вертикальный рост в рамках одной компании, если не брать крупные корпорации, скорее вызывает вопросы HR-департаментов. Выигрывают те, кто через два-три года меняет не только работодателя, но и сферу деятельности, повышая квалификацию, говорит генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Сейчас тренд на смежные отрасли, чтобы найти конкурентное преимущество и внедрять компании.

Работодатель только буквально в начале 2025 года стал открытым к кандидатам из других отраслей. Я бы сказала, что идет взаимное "опыление" из одной отрасли в другую. Это будет тренд 2025 года».

На смену карьерного трека, как выясняется, чаще готовы специалисты из сферы услуг. За последние три года из профессии ушли, например, 70% автоймощиков, они переквалифицировались в автослесари, пройдя обучение, или отправились на предприятия ВПК, и только 5% медиков. А вот высококвалифицированные кадры осторожны с экспериментами. Тем более на рынке уже есть негативный опыт айтишников, которыми пару лет назад вдруг решили стать многие, прошли курсы, но без опыта оказались без работы.

Сейчас запрос на 1С-специалистов, замечает партнер агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «На волне импортозамещения сейчас нехватка именно 1С-специалистов. Переучиваться не готовы сотрудники, которые овладели более сложной технологией. Для молодежи или возрастных кандидатов это возможность попробовать себя в чем-то другом, при этом имея личностные компетенции, которые дадут развитие в этом направлении».

Развитие искусственного интеллекта дает рынку труда десятки новых профессий. И вот за этим будущее. Если уж что-то выбирать и менять, но рассчитывать сразу на высокую зарплату не стоит, подчеркивает управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Если мы возьмем позицию тренера для модели искусственного интеллекта по тем вакансиям, которые есть, чаще всего гонорары варьируются между средними значениями по мидл-позициям — от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а дальше формируется более развернутая оргструктура, тогда рост возможен уже внутри. Какой-нибудь тимлид таких тренеров для искусственного интеллекта и формирования новых моделей будет уже получать не 150 тыс. руб., а 300 тыс. руб., а руководители в целом трансформационных проектов, которые отвечают, например, за внедрение инструментов и внутри всего бизнеса, это уже топ-позиция уровнем от 500 тыс. руб. и выше».

Запрос рынка труда на перемены если и конвертируется со стороны персонала, то чаще в рамках своей отрасли, замечает сооснователь и директор по развитию бизнеса образовательного холдинга Skillbox Сергей Попков: «Новые направления связаны со здоровьем — нутрициолог, биохакер. Этим профессиям можно обучаться полностью в онлайне. Большой спрос на образовательные продукты в части нейросетей и искусственного интеллекта. Много возможностей с точки зрения повышения квалификации, будь ты маркетолог, дизайнер, программист.

Часто видим, что человек трудоустраивается или, допустим, начинает пользоваться этими знаниями уже на третий или пятый месяц после старта обучения».

80% пользователей образовательных платформ, как делятся собеседники “Ъ FM”, выбирают уже не краткосрочные курсы, а годовые программы. Чтобы освоить новую профессию онлайн нужно заложить 100-250 тыс. на обучение за один модуль.

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Аэлита Курмукова