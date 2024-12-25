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Коммерсантъ FM
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Генерация бурных идей

Почему ожидания от ИИ пока что выглядят сильно завышенными

2025 год человечество будет встречать в новой реальности, которую до неузнаваемости изменит бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ), наперебой прогнозировали бизнесмены, аналитики и эксперты в конце 2023 года. Год прошел, сотрудники, надобность в которых из-за развития ИИ должна была отпасть, по-прежнему трудятся на своих рабочих местах, большинство людей даже не сталкиваются в своей жизни с явлением, которое должно было изменить ее до неузнаваемости. Российские компании, которые ведут разработки в области ИИ, в 2024 году не распространяются о финансовых перспективах интеграций в него, в то время как зарубежные аналитики уже признают, что далеко не все вложения в ИИ оказались рентабельны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Скепсис передовиков

Конец прошлого года ознаменовался подъемом оптимистичных ожиданий от развития ИИ. Сооснователь OpenAI (разработчик чат-бота GPT) Сэм Альтман в 2023 году заявлял: «Одна из вещей, которые хорошо удаются нам,— это одерживать множество небольших побед и приумножать их. Мультипликативный эффект, детали и внимание к ним позволяют совершать большие скачки». В начале 2023 года компания оценивалась в $29 млрд.

Однако весь 2024 год компании обходили стороной вопросы окупаемости и выгоды от применения в работе ИИ. В июне представитель «Яндекса» сообщил инвесторам, что монетизационный потенциал генеративных технологий компании «крайне незначительный в сравнении с объемом ресурсов, которые компания в него вкладывает».

Первоначальные затраты на внедрение бизнесом генеративного ИИ, по данным июльского исследования Gartner, варьируются от $100–200 тыс. до $8–$20 млн. В таких условиях, учитывая еще и текущие расходы (от $280 до $11 тыс. на пользователя в год), компания ожидает, что 30% проектов будут закрыты до конца 2025 года. Возможными причинами для этого помимо растущих расходов аналитики называют неудовлетворительное качество данных и отсутствие адекватных механизмов управления рисками.

В декабре главный экономист управляющей компании Vanguard Джо Дэвис заявил, что фондовый рынок США переоценивает потенциал ИИ, и предупредил о возможной грядущей коррекции цены акций технологических компаний. Компания Appen, специализирующаяся на создании наборов данных для ИИ, отмечает падение своих показателей (см. инфографику). По данным опроса, опубликованного в ноябре, 50% финансовых директоров глобальных компаний планируют сократить бюджеты на ИИ-проекты, если те в течение года не отобьют вложения.

Оптимизм догоняющих

Митрополит Калужский и Боровский Климент о православном взгляде на ИИ

Митрополит Калужский и Боровский Климент о православном взгляде на ИИ

Компании из технологического и банковского секторов РФ еще находятся на стадии энтузиазма в отношении ИИ, которую мировые лидеры отрасли благополучно миновали. Показатель, согласно отчету Национального центра развития ИИ при правительстве, вырос с 20% в 2021 году до 43% в 2024-м. Это выражается в запуске продуктов для рынка и технологий для собственного использования, а также в наращивании вычислительных ресурсов (см. “Ъ” от 31 мая).

Более 25–30% от общего объема вложений в искусственный интеллект приходится на генеративный ИИ, сказал “Ъ” руководитель лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research (Т-Банк) Даниил Гаврилов. МТС внедряет ИИ в клиентские сервисы, но одно из ключевых направлений — это его применение в разработке продуктов, отметил первый вице-президент по технологиям компании Павел Воронин. «Сегодня свыше 8% нового кода в МТС создается с помощью ИИ, в ближайшие несколько лет мы планируем увеличить показатель втрое»,— добавил он.

Директор венчурного фонда «Восход» Сергей Амирян о критичности внедрения ИИ для разных отраслей

Директор венчурного фонда «Восход» Сергей Амирян о критичности внедрения ИИ для разных отраслей

В «Яндексе» сообщили “Ъ” в декабре, что связывают рост всех своих финансовых показателей «с развитием и интеграцией ИИ в массовые сервисы», «уже сейчас 99% выручки рекламной сети "Яндекса" обеспечивают инструменты, которые с помощью ИИ управляют кампаниями». Говоря же о генеративном ИИ, в «Яндексе» сказали, что внедрили большую языковую модель YandexGPT в 20 собственных сервисов. В «Сбере» (разрабатывает генеративные модели GigaChat и Kandinsky) не ответили “Ъ”, в VK отказались от комментариев.

В первую очередь ИИ-сервисы используют «те отрасли, которые уже имеют большой объем оцифрованных данных, и те сферы, где их извлечение не потребует значительных ресурсов», говорит директор департамента разработки и внедрения систем ИИ BIA Technologies Михаил Красильников. Этим и объясняется, что «первыми в этом списке стали онлайн-платформы, маркетплейсы, прочие цифровые сервисы».

Директор по облачной интеграции Selectel Владислав Кирпинский о развитии ИИ в России

Директор по облачной интеграции Selectel Владислав Кирпинский о развитии ИИ в России

Но в Альянсе в сфере ИИ (объединяет «Яндекс», VK, «Уралхим», «Северсталь» и т. п.) уже признают: «В итоге важнее всего видеть реальную пользу от ИИ, выражающуюся в деньгах». Срок окупаемости ИИ-продуктов «может превысить пять лет», оценивает доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Александр Кугаевских. Он отметил, что при формировании стоимости разработки и внедрения нужно учитывать не только основные затраты — на сбор, разметку данных и разработку решений,— но и на инфраструктуру и пилотную эксплуатацию.

Где взять мозги для интеллекта

Гендиректор WMT Group Игорь Никитин отмечает, что, несмотря на господдержку развития ИИ, участники рынка все равно сталкиваются с дефицитом кадров, проблемами с поддержкой зарубежных решений, нехваткой опыта работы с ИИ среди сотрудников. Последнее, по словам сооснователя Just AI Кирилла Петрова, может проявляться в неготовности существующих команд разработчиков к внедрению наиболее сложных, генеративных технологий. «Многие компании уже имеют штат data scientists, чья работа прямо влияет на операционные процессы — качество подсказок по товарам, рекомендаций контента и т. д. В случае же с генеративным ИИ нужны инженеры-разработчики»,— объясняет он. В целом на рынке есть ограниченное число специалистов по ИИ, но у них нет компетенций в конкретных отраслях промышленности и торговли, считает гендиректор Future Crew Евгений Черешнев.

Как эксперты прогнозировали ближайшее будущее искусственного интеллекта

Юрий Литвиненко

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