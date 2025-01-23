Чат-бот Gemini сможет использовать несколько приложений в рамках одного запроса

Американская корпорация Google обновила ИИ-ассистент Gemini и добавила в него возможность в рамках одного запроса выполнять задачи, затрагивающие несколько приложений. Также Google объявила, что Gemini станет виртуальным ассистентом по умолчанию в новых смартфонах Samsung серии Galaxy S25.

Gemini получил способность выполнять более сложные мультимодальные задачи — например, он сможет найти расписание предстоящих игр спортивной команды и добавить информацию об этом в календарь в рамках одного запроса. Также чат-бот сможет найти ресторан с возможностью посещения с собаками и отправить информацию об этом другому пользователю.

Если раньше Gemini могла взаимодействовать только с приложениями Google и рядом сторонних сервисов (например, WhatsApp или Spotify), то с новым обновлением чат-бот сможет работать с нативными приложениями Samsung, например Calendar, Notes, Reminder и Clock. Был обновлен голосовой режим и улучшена функция Circle to Search, которая теперь автоматически распознает телефонные номера, адреса электронной почты и ссылки.

Евгений Федуненко