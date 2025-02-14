Путин поручил проверить российский танкерный флот

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня проверить состояние танкерного флота и принять меры для повышения его безопасности. Поручение дано по итогам прошедшего в январе совещания, на котором обсуждался разлив мазута из-за крушения танкеров в Черном море.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

К проверке флота привлекут генпрокуратуру. При необходимости правительство должно представить идеи по усилению контроля за техническим состоянием судов, а также по осуществлению транспортировки морскими и речными судами, хранению и перевалке на них нефти и нефтепродуктов. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

15 декабря 2024 года из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута. Кормовая база второго судна села на мель вблизи порта Тамань, к концу января из танкера откачали весь мазут. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последние годы, и раскритиковал работу ведомств по ликвидации ЧП.

2 февраля Минтранс объявил о начале проверки российского танкерного флота. Она затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, ее планируют завершить до начала навигации 2025 года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Мазут не отлеживается на дне».