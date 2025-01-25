Из танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазут

Специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, уже началась зачистка танков судна для дальнейшей утилизации.

Уточняется, что для проезда техники к танкеру была построена временная подъездная техническая дорога, а вокруг корпуса судна создали защитную обваловку. Вплотную к танкеру установили спецплощадку, укрепленную бетонными плитами, которая обеспечила проезд для битумовозов, вывозящих мазут.

По данным властей, с 19 по 25 января из танкера откачали 1488 т мазута, который потом перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. За весь период работ от танкера вывезено 87 битумовозов. Остатки мазута откачали с помощью ручных насосов.

«Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань, разработка проекта должна быть завершена до 30 января»,— добавил господин Савельев, которого цитирует пресс-служба правительства.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов. По данным МЧС на 25 января, в акватории Черного моря обследовано около 5000 кв. км, собрано более 173 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».