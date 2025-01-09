Путин раскритиковал работу ведомств по ликвидации разлива мазута на Кубани

Президент Владимир Путин заявил, что крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктов — один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась Россия за последние годы. Работу профильных ведомств по ликвидации последствий он назвал недостаточной. Он поручил организовать штаб, который будет работать прямо на месте катастрофы.

«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно»,— сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент также предложил образовать штаб для работы на месте ЧС. «И не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы»,— пояснил президент.

Он отметил, что «нужно сделать все для того», чтобы прекратить утечки нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Главе МЧС Александру Куренкову президент поручил регулярно докладывать о мерах, принимаемых для минимизации ущерба от катастрофы. Одновременно с проведением совещания на сайте публикации правовых актов появился президентский указ о назначении Дениса Попова заместителем министра МЧС по ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии в Краснодарском крае нефтепродуктами. По данным на утро сегодня, 9 января, в Анапе и Темрюкском районе с начала разлива нефтепродуктов убрали более 139 тыс. т загрязненного мазутом грунта. Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. С 3 января в Севастополе объявили режим ЧС регионального значения. По последним данным, в Крыму с пляжей вывезено 265 т загрязненного грунта, очищено 84 км побережья.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мазут пошел крошкой».

Полина Мотызлевская