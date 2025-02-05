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Коммерсантъ FM
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Минтранс объявил о начале проверки российского танкерного флота

Минтранс организовал проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Предполагается, что ревизия затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Контрольные мероприятия планируют завершить до начала навигации 2025 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проверка начата по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском заливе. Ревизию проведет Ространснадзор. Ведомство изучит, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают обязательные требования перевзи нефти и нефтепродуктов. Отдельно Минтранс проверит нормативную базу, регламентирующую транспортировку нефти и нефтепродуктов.

23 января Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота. Он отметил, что нужно исследовать технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий техногенных катастроф.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. По данным Минтранса, в воде оказалось 2,4 тыс. тонн мазута. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черное Черное море».

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