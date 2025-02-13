Путин увеличил военные пенсии на 9,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5%. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако господин Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.

Как говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), повышенные пенсии начнут выплачивать с 1 марта.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале. Согласно пояснительной записке, для доиндексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.

Военные пенсии выплачиваются людям, которые проходили службу в армии, органах внутренних дел и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и войсках Росгвардии.

Подробнее о выплате пенсий — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».