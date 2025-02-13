Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин увеличил военные пенсии на 9,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5%. Ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Однако господин Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.

Как говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), повышенные пенсии начнут выплачивать с 1 марта.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале. Согласно пояснительной записке, для доиндексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.

Военные пенсии выплачиваются людям, которые проходили службу в армии, органах внутренних дел и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и войсках Росгвардии.

Подробнее о выплате пенсий — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...