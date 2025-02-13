Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на 300 млн рублей

Прокуратура уточнила исковые требования к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег. Изначально сумма иска составляла 918 908 197 руб., обвинение же просит снизить требования более чем на 300 млн руб.— до 587 619 316 руб. Суд удовлетворил просьбу гособвинения, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уточнение связано с тем, что Елена Блиновская частично погасила сумму доначисленного налога. К рассмотрению дела в Савеловском райсуде Москвы присоединилась арбитражный управляющий Мария Ознобихина, ответственная за процедуру банкротства блогера. Она попросила суд снять арест с части имущества фигуранта, чтобы получить возможность эту часть продать и начать рассчитываться с налоговой службой. Суд отказал госпоже Ознобихиной, подчеркнув, что решение по уголовному делу окончательное.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере 906,6 млн руб., неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег на 716,7 млн руб. В конце августа 2024 года начался судебный процесс над блогером. Сначала она призвала вину только в уклонении от уплаты налогов, однако 16 января 2025 года заявила, что признает вменяемые ей факты по остальным эпизодам. 10 января с Елены Блиновской прекратили взыскание более 1,1 млрд руб. в форме налогов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Марафон миллиардного банкротства».

Никита Черненко