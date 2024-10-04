Идеальное дело за «Идеальное тело»

Троицкий райсуд Москвы отправил под домашние аресты блогеров Артема и Валерию Чекалиных, а также их делового партнера Романа Вишняка. Все трое обвиняются в выводе за границу средств от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело» по подложным документам. В частности, речь в деле идет о периоде с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда на счет одной из фирм в ОАЭ ушло более 250 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (в центре), как и ее муж, из зала суда отправилась под домашний арест

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерия Чекалина (в центре), как и ее муж, из зала суда отправилась под домашний арест

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

33-летний Артем Чекалин, его бывшая жена 31-летняя Валерия (Лерчек) Чекалина, а также 34-летний Роман Вишняк были задержаны поздно вечером в четверг после окончания допросов. Причем, по данным “Ъ”, сначала следственные действия проводились только с Артемом Чекалиным и Романом Вишняком, которых доставили к следователю сразу же после проведенных у них обысков. Валерию Чекалину по каким-то причинам задерживать не стали. При этом обоих мужчин ближе к вечеру якобы планировали отпустить под подписку о невыезде. Однако в этот момент в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО), которое и расследует уголовное дело по факту перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), приехала Валерия Чекалина со своим адвокатом.

В итоге после новых допросов и очных ставок, на которых фигуранты давали, по данным “Ъ”, весьма противоречивые показания, следователь, предъявив всем троим обвинения, изменил решение и задержал блогеров и их делового партнера на 48 часов.

Если вина (ее они не признают) задержанных будет доказана, то в места лишения свободы они могут отправиться на срок от пяти до десяти лет.

В пятницу днем Артема и Валерию Чекалиных, а также Романа Вишняка доставили в Троицкий райсуд Москвы, где следствие ходатайствовало об их домашнем аресте. Это максимум, что грозило обвиняемым, поскольку вмененная им статья УК не предусматривает помещение под стражу. Тем не менее всех троих ввели в зал суда в наручниках и в них же поместили в «аквариум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Артем Чекалин после заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогер Артем Чекалин после заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заседания прошли по схожему сценарию. Необходимость домашнего ареста следователь УВД ТиНАО мотивировал тем, что фигуранты могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным способом противодействовать расследованию.

В свою очередь, сами обвиняемые заявили, что ничего из перечисленного представителем МВД делать не намерены. Бывшие супруги Чекалины просили избрать им запреты определенных действий, так как в противном случае в условиях раздельного проживания им сложно будет заниматься воспитанием детей, на которое они имеют равные права. В частности, возить их по школам и секциям.

При этом фигуранты отмечали, что от следствия не скрывались и оказывали ему необходимое содействие. А их адвокаты подчеркивали, что от задержание господина Чекалина, который в последнее время занимался различными гуманитарными программами в Курске и Белгороде, точно никто не выиграет.

Впрочем, добиться более мягкой меры пресечения им не удалось.

Судья Роман Зайцев, рассматривавший последовательно все три ходатайства следствия, отправил экс-супругов Чекалиных и Романа Вишняка под домашние аресты до 26 ноября. Проводить они их будут по разным адресам. Так, Артем Чекалин будет отбывать назначенную судом меру пресечения в своем загородном доме в поселке Ильинское городского округа Красногорск в Московской области. А Лерчек — в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре, где сейчас с детьми и живет.

Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для возбуждения уголовного дела (это произошло 26 августа 2024 года) стали материалы, собранные сотрудниками ГУЭБиПК МВД. В частности, оперативниками было установлено, что в 2021 году Валерия Чекалина совместно с мужем организовала фитнес-марафон «Идеальное тело». Купившим курс примерно за 3 тыс. руб. обещали минус пять килограммов и десять сантиметров в талии, а тем, кто приобретал два марафона,— еще и участие в розыгрыше квартиры в Москве и Audi. При этом желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, а получателем средств значилось Lerchek fit abu dhabi в одном из местных банков. Как было установлено правоохранителями, вопреки действующему российскому законодательству, господа Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС, а вывод средств за границу за фитнес-марафоны проводили как покупку некоего информационного продукта. В итоге, по данным силовиков, только в период с сентября 2021 по февраль 2022 года чета Чекалиных вывела в ОАЭ на подконтрольные счета 250 млн руб.

По версии полицейских, организатором схемы мог быть Артем Чекалин. Помощь в выводе средств ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк.

Защита фигурантов их вину категорически отрицает.

Напомним, что в 2023 году в отношении супругов Чекалиных ГСУ СКР расследовало два уголовных дела. Сначала блогерам инкриминировали уклонение от уплаты налогов и пособничество в этом (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). А затем вменили еще и легализацию (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) 280 млн руб. Однако в декабре, после того как Лерчек погасила перед ФНС долг в размере 505 млн руб., оба дела против нее и супруга были прекращены.

Адвокаты фигурантов в пятницу заявляли, что о фактах, которые упоминались в новом деле, следствию было известно ранее в ходе расследования «налогового дела». «Все обстоятельства уже исследовались и были квалифицированы следствием как уклонение от уплаты налогов, которые в итоге были полностью погашены»,— заявил “Ъ” адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков из адвокатского бюро ЕПАМ. По его словам, защита планирует добиваться «правильной оценки обстоятельств» и прекращения нового дела. Решения о домашних арестах адвокаты также намерены обжаловать. «Артем Чекалин ранее более года провел под запретом определенных действий и доказал, что такое ограничение более чем достаточно»,— сказал Константин Третьяков.

Олег Рубникович, Мария Локотецкая