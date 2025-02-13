Инфляция вызвала споры

Росстат опубликовал свежие данные по инфляции в последний раз перед заседанием по ключевой ставке. Собеседники “Ъ FM” называют данные противоречивыми. Темпы роста цен ускорились в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Результат оказался заметно выше консенсус-прогноза. При такой динамике инфляция по итогу года составит 10%. Рост цен называют «фронтальным», то есть подорожали почти все категории товаров. Исключение — крупы и макароны. Инфляция в годовом выражении вызвала споры среди экономистов. Брокер БКС, например, сообщает, что она начала замедляться. Минэкономразвития указывает, что, по их расчетам, она наоборот ускорилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О чем говорят цифры? И как они повлияют на решение ЦБ 14 февраля? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец говорит, что однозначный вывод сделать нельзя: «Недельная инфляция ускорилась — неприятно, но не драматично. Это оставляет нас в подвешенном состоянии — ни горячо, ни холодно, как и большая часть статистики. Картина остается неизменной в ожидании следующего тренда. С одной стороны, инфляция в 0,23% за неделю — это хуже, чем прошлая неделя с 0,16%, но это не более чем возвращение на уровни двухнедельной давности, все еще ниже, чем на протяжении большей части ноября-января, практически столько же, сколько было в сопоставимую неделю 2024 года. Пока последние данные не меняют наше представление о том, где будет находиться инфляция. Мы идем к тому, чтобы в феврале у нас закрепился годовой уровень инфляции в районе 10% — максимум за этот год. И это не помешает плавному ее снижению до примерно 6% на конец года».

Центробанк предупреждал, что в начале 2025 года инфляция продолжит расти и достигнет пика в апреле. Регулятор рассчитывает, что рост цен получится сдержать благодаря высоким ставкам и ограничениям бюджетных расходов. Прошлое заседание, впрочем, было сенсационным: экономисты ждали, что ключевая ставка может вырасти вплоть до 25% на фоне высокой инфляции и слабого рубля. Совет директоров регулятора оставил ее без изменений, заявив, что может вернуться к повышению в феврале. Экономист Егор Сусин считает это маловероятным: «Мне кажется, это заседание как раз без больших интриг. Вариант снижения вряд ли будет рассматриваться.

Много встречных ветров и агрессивный бюджет, плюс сильно замедлившийся кредит, все еще высокая инфляция. Появляются намеки на замедление спроса, но все это намеки, поэтому, наверное, основной сценарий — все-таки 21%. Но есть другая сторона вопроса: после последнего решения Банка России произошло значимое смягчение денежно-кредитных условий, мы это видим по ставкам по депозитам, та огромная премия, которая была в декабре, наверное, ушла. По кредитным ставкам такого сильного движения обратного не видим. Если мы все это вместе сложим, наверное, на февральском заседании у ЦБ просто нет достаточных данных в ту или иную сторону.

Я здесь отношу себя к лагерю тех, кто ждет даже, может быть, более быстрого разворота, потому что мы к весне можем увидеть достаточно резкое охлаждение. Это будет поводом для регулятора весной уже рассматривать возможность снижения ставки. Хотя понятно, что у нас есть очень много вводных факторов рисков, которые могут реализоваться до весны. Неопределенность очень высокая».

Положительным фактором для инфляции остается и укрепление рубля. За последние несколько недель доллар опустился со 102 руб. до 94 руб. 12 февраля на межбанковском валютном рынке он был еще дешевле. По словам собеседников “Ъ FM”, на торги позитивно влияют сезонно низкий спрос импортеров и внушительная валютная выручка экспортеров. Но к концу зимы доллар может вернуться к отметке в 100 руб.

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Иван Якунин