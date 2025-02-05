Центробанк намекнул на ужесточение

Центробанк пока не видит признаков устойчивого снижения цен. Более того, регулятор отмечает, что потребительская активность увеличилась на фоне ускорения роста экономики в четвертом квартале 2024 года. Это, в свою очередь, ускорило рост цен, говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». Аналитики отмечают, что наибольший вклад в инфляцию вносят санкции, повышение тарифов и снижение урожая. Также в декабре усилился перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля. При этом регулятор фиксирует охлаждение кредитования и ожидает, что при нормализации бюджетной политики в 2025 году будет происходить и охлаждение спроса в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как эти данные повлияют на решение Центробанка по ключевой ставке? На этот вопрос “Ъ FM” ответил директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «Я бы не сказал, что в этом документе есть какая-то новая информация. Скорее он говорит о том, что Центральный банк поступил в декабре правильно, и те цифры, которые с тех пор появились по итогам 2024 года, не требуют от Центрального банка никаких действий в феврале. Единственное, будут определенные нюансы, связанные с формированием нового среднесрочного прогноза, но это скорее имеет отношение к сигналу, чем непосредственно к действию на февральском заседании.

Если говорить о том, что произошло в январе, то видно очень сильное замедление экономической активности: как сильно упала погрузка на железной дороге, как слабо выросло энергопотребление даже с учетом того, что можно скорректировать на более теплые погодные условия, какой слабый был потребительский спрос по итогам января. То есть на самом деле экономика, скорее всего, демонстрирует, что остывание происходит, а это созвучно словам министра экономического развития Максима Решетникова, который в декабре говорил о том, что новогодние праздники мы пройдем, а потом будет не очень приятная динамика».

Первое в этом году заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 14 февраля. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор будет выбирать из двух вариантов: сохранения или нового повышения ключевой ставки. При этом ВТБ во вторник, 4 февраля, ухудшил свои условия по депозитам. Теперь максимальная ставка на полгода составляет 22,6% годовых вместо 23%. Многие финансовые организации пересмотрели свои условия по вкладам еще в конце прошлого года.

Однако частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков считает, что регулятор в ближайшее время не решится на снижение ключевой ставки. Хотя сейчас именно она приводит к ускорению темпов роста цен: «Если анализировать поведение наших финансовых организаций, то с декабря они изменили параметры своих депозитов и уже не ждут повышения ставки. Но банки не всегда хорошо прогнозируют тренды инфляции, а также поведение Центрального банка. По подсказкам представителей регулятора или по официальным коммюнике мы не можем с уверенностью говорить, что на следующем заседании ставка будет повышена, понижена или останется на том же уровне.

На мой взгляд, ставку не нужно было трогать, начиная с июля, когда она была на уровне 16%. Она уже тогда была избыточной, но при этом не столь сильно давила на обслуживание кредитов корпораций. Сейчас повышать ставку, наверное, будет не совсем разумным, проще ее оставить на этом уровне и дождаться некой стабилизации. Если делать выводы из анализа Центрального банка, то снижение ставок нам действительно пока не грозит. Более того, есть намеки на то, что ЦБ пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики, потому что на конец 2024 года годовая инфляция составляла у нас 9,5%, а к концу января практически ускорилась до 10%.

Есть другой момент: жесткая денежно-кредитная политика заставляет компании повышать цены с учетом расходов на обслуживание своих собственных кредитов. И это вносит вклад в инфляционные тенденции».

В обзоре Центробанка отмечается, что для возвращения к уровню инфляции в 4% потребуется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику продолжительное время. При этом регулятор отмечает, что сохранение ключевой ставки на последнем заседании и «геополитический оптимизм» положительно сказались на финансовом рынке. С января по декабрь снизились доходности по облигациям, но выросли цены российских акций.

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Владислав Викторов