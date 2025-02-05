Центробанк намекнул на ужесточение
Как январские данные могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке 14 февраля
Центробанк пока не видит признаков устойчивого снижения цен. Более того, регулятор отмечает, что потребительская активность увеличилась на фоне ускорения роста экономики в четвертом квартале 2024 года. Это, в свою очередь, ускорило рост цен, говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды». Аналитики отмечают, что наибольший вклад в инфляцию вносят санкции, повышение тарифов и снижение урожая. Также в декабре усилился перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля. При этом регулятор фиксирует охлаждение кредитования и ожидает, что при нормализации бюджетной политики в 2025 году будет происходить и охлаждение спроса в экономике.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как эти данные повлияют на решение Центробанка по ключевой ставке? На этот вопрос “Ъ FM” ответил директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг: «Я бы не сказал, что в этом документе есть какая-то новая информация. Скорее он говорит о том, что Центральный банк поступил в декабре правильно, и те цифры, которые с тех пор появились по итогам 2024 года, не требуют от Центрального банка никаких действий в феврале. Единственное, будут определенные нюансы, связанные с формированием нового среднесрочного прогноза, но это скорее имеет отношение к сигналу, чем непосредственно к действию на февральском заседании.
Если говорить о том, что произошло в январе, то видно очень сильное замедление экономической активности: как сильно упала погрузка на железной дороге, как слабо выросло энергопотребление даже с учетом того, что можно скорректировать на более теплые погодные условия, какой слабый был потребительский спрос по итогам января. То есть на самом деле экономика, скорее всего, демонстрирует, что остывание происходит, а это созвучно словам министра экономического развития Максима Решетникова, который в декабре говорил о том, что новогодние праздники мы пройдем, а потом будет не очень приятная динамика».
Первое в этом году заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 14 февраля. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор будет выбирать из двух вариантов: сохранения или нового повышения ключевой ставки. При этом ВТБ во вторник, 4 февраля, ухудшил свои условия по депозитам. Теперь максимальная ставка на полгода составляет 22,6% годовых вместо 23%. Многие финансовые организации пересмотрели свои условия по вкладам еще в конце прошлого года.
Однако частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков считает, что регулятор в ближайшее время не решится на снижение ключевой ставки. Хотя сейчас именно она приводит к ускорению темпов роста цен: «Если анализировать поведение наших финансовых организаций, то с декабря они изменили параметры своих депозитов и уже не ждут повышения ставки. Но банки не всегда хорошо прогнозируют тренды инфляции, а также поведение Центрального банка. По подсказкам представителей регулятора или по официальным коммюнике мы не можем с уверенностью говорить, что на следующем заседании ставка будет повышена, понижена или останется на том же уровне.
На мой взгляд, ставку не нужно было трогать, начиная с июля, когда она была на уровне 16%. Она уже тогда была избыточной, но при этом не столь сильно давила на обслуживание кредитов корпораций. Сейчас повышать ставку, наверное, будет не совсем разумным, проще ее оставить на этом уровне и дождаться некой стабилизации. Если делать выводы из анализа Центрального банка, то снижение ставок нам действительно пока не грозит. Более того, есть намеки на то, что ЦБ пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики, потому что на конец 2024 года годовая инфляция составляла у нас 9,5%, а к концу января практически ускорилась до 10%.
Есть другой момент: жесткая денежно-кредитная политика заставляет компании повышать цены с учетом расходов на обслуживание своих собственных кредитов. И это вносит вклад в инфляционные тенденции».
В обзоре Центробанка отмечается, что для возвращения к уровню инфляции в 4% потребуется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику продолжительное время. При этом регулятор отмечает, что сохранение ключевой ставки на последнем заседании и «геополитический оптимизм» положительно сказались на финансовом рынке. С января по декабрь снизились доходности по облигациям, но выросли цены российских акций.
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