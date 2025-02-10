Ставке просчитывают стабильность

Центробанк сохранит ключевую ставку без изменений. По крайней мере, так считают собеседники “Ъ FM”. Заседание совета директоров состоится 14-го февраля. Последнее решение регулятора оказалось сенсационным: участники рынка были уверены, что ЦБ поднимет ставку, но тот решил сохранить ее на уровне 21%. Эльвира Набиуллина при этом предупредила, что Банк России может вернуться к повышению в феврале, если не увидит признаков стабилизации. Появились ли они?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что поводы для оптимизма есть: «Интрига есть всегда, но все-таки баланс на стороне аргументов в пользу сохранения ключевой ставки. И инфляция в последнюю неделю была очень хорошая, показала снижение в компании со значительным замедлением кредитования по итогам декабря, причем как в корпоративном, так и в розничном сегменте. ЦБ должен сохранить ставку.

Инфляция все равно остается высокой, есть рост в обработке. В общем, PMI у нас показал неожиданный рост. Сейчас мы можем находить только лишь робкие примеры того, что в каких-то сегментах охлаждается экономическая активность. Но широким фронтом, конечно, этого нет. Когда ЦБ сможет задуматься о снижении ставки? Полагаю, что во втором полугодии. Все зависит от динамики оперативных показателей.

Но проблема оперативных показателей в том, что процесс может пойти лавинообразно, а каких-то опережающих индикаторов не так много. Думаю, что этот вопрос регулятору нужно обдумывать заранее».

По итогам 2024 года инфляция, по официальным данным, составила 9,5%. Затем в годовом выражении она превысила 10%. Президент России Владимир Путин на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе потребовал снизить темпы роста цен. В «Ренессанс Капитале», впрочем, считают, что ключевая ставка уже достигла пика. Аналитики Sber CIB полагают, что она продержится на этом уровне весь 2025 год. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг не исключает еще одного повышения: «Вышедшие цифры по экономике за 2024 год и данные за январь говорят о том, что траектория экономического роста складывается выше базового прогноза.

Теоретически это может означать, что и агрегированный спрос будет выше. Это, соответственно, предполагать более высокий прогноз по инфляции и мгновенно более пологую траекторию снижения ключевой ставки. Думаю, что условия для снижения ставки, скорее всего, появятся все-таки в 2026 году. В 2025-м не исключаю, что регулятору для достижения целей по инфляции понадобится еще одно повышение. Поэтому я на траекторию денежно-кредитной политики смотрю более пессимистично, чем консенсус.

Очень много факторов находятся за пределами влияния ЦБ. Например, дефицит куриного яйца в птицеводческой промышленности или снижение поставок товаров из Белоруссии. Плюс экологические проблемы, которые, скорее всего, приведут к не очень насыщенному туристическому сезону, это тоже может стать неким проинфляционным фактором. Все это события, которые по-прежнему требуют держать спрос под давлением. Вероятность того, что мы закончим год с той же ставкой, с которой начали, очень высока. 22% в декабре 2025-го — вполне реалистичный сценарий».

Российские банки считают, что в феврале ставка останется неизменной, поэтому ухудшают условия по сберегательным программам. Доходность депозитов в ВТБ, «Сбере», Альфа-банке и других крупных организациях на прошлой неделе снизилась в пределах одного процентного пункта в зависимости от срока. По данным платформы «Финуслуги», средняя ставка по вкладу в 20 крупнейших банках на год составляет 20,5%. И она продолжит снижаться, уверен гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов: «Даже то, что сейчас декларируется — 22-23% — в редких случаях можно получить на самом деле. Надо либо проводить какие-то платежи по картам, либо это на первый месяц, а потом ставка снижается до 12%.

Например, у меня в одном крупном банке в январе ставка по накопительному счету была 20%, а в феврале я с удивлением узнал, что она стала 12%. Это общая тенденция».

Опрошенные “Ъ FM” экономисты считают, что Центробанк также сохранит жесткий сигнал и не станет исключать дальнейшего повышения. Они отмечают, что по итогам января инфляционные ожидания продолжили расти и закрепились на уровне 14% — это максимум с 2023 года. Консенсус-прогноз аналитиков, которых опрашивает регулятор, также ухудшил прогноз по темпам роста цен: респонденты считают, что в 2025-м году инфляция составит почти 7%.

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Иван Якунин