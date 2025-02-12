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Коммерсантъ FM
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Адвокат Бычков: нет информации, обращался ли Фогель с прошением о помиловании

Сергей Бычков — один из адвокатов, представлявших интересы гражданина США Марка Фогеля — оставил без комментариев информацию о помиловании американца президентом России Владимиром Путиным. «Юридически, я не могу понять, как можно провести эту процедуру без помилования. Однако у меня нет достоверной информации», — сказал господин Бычков.

Адвокат рассказал, что господин Фогель отбывал наказание в Исправительной колонии №2 Рыбинск (Ярославская область), где работал в местной библиотеке.

Господин Бычков также заявил, что ранее предлагалось обменять Марка Фогеля: его могли включить в списки обмена вместе с баскетболисткой Бритни Грайнер, которую в декабре 2022 года обменяли на осужденного в США Виктора Бута. «И тогда мы ставили вопрос о возможности вместе с ней (Бритни Грайнер.— "Ъ") обменять Фогеля, но администрация Байдена сделала упор на нее»,— сказал господин Бычков.

Марка Фогеля задержали в августе 2021 года, в июне 2022 года он получил 14 лет за контрабанду наркотиков. Защита утверждала, что дипломат был «вынужден принимать препараты, содержащие наркотические вещества» из-за болезней, и их порекомендовал ему врач. 11 февраля его выпустили из-под стражи и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Сам господин Фогель заявил, что был помилован Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Никита Черненко

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