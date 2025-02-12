Кремль: США освободят россиянина в обмен на Фогеля

Осужденный в России американец Марк Фогель был освобожден накануне в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, гражданин России будет освобожден «на днях», его имя он не уточнил.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Гражданин когда будет на территории Российской Федерации, тогда и будет известно его имя»,— пояснил Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос об участии третьих стран в организации обмена, пресс-секретарь президента ответил: «В данный момент нам не о чем сообщить».

Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года с 17 г марихуаны в багаже. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 11 февраля американца выпустили из-под стражи и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу. Господин Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Лусине Баласян