Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль: США освободят россиянина в обмен на Фогеля

Осужденный в России американец Марк Фогель был освобожден накануне в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, гражданин России будет освобожден «на днях», его имя он не уточнил.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки»,— сказал представитель Кремля журналистам.

«Гражданин когда будет на территории Российской Федерации, тогда и будет известно его имя»,— пояснил Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос об участии третьих стран в организации обмена, пресс-секретарь президента ответил: «В данный момент нам не о чем сообщить».

Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года с 17 г марихуаны в багаже. Его приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 11 февраля американца выпустили из-под стражи и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу. Господин Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию российско-украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...