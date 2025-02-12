Освобожденный американец Фогель заявил о помиловании Путиным

Бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным. Встреча транслировалась на канале Белого дома в YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский адвокат американца Дмитрий Овсянников говорил, что Фогеля вывезли из ИК-2 под Рыбинском 6 февраля, а через пять дней отправили на самолете в США. При этом защитник говорил, что не знает, по какой процедуре был освобожден его подзащитный.

Принимая Фогеля в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за освобождения гражданина США. До этого господин Трамп говорил, что взамен за освобождение Фогеля российские власти попросили «немногое», но не сказал, что именно.

Власти России освобождение Марка Фогеля не комментировали. Господин Фогель в августе 2021 года был задержан в Шереметьево и в июне 2022 года получил 14 лет по делу о наркотиках. Защита говорила, что он был вынужден «принимать препараты, содержащие наркотические вещества» из-за болезней.