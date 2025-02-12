Богадельню пустят по миру

В Воткинске выставили на торги объект культурного наследия регионального значения «Богадельня купца А. И. Созыкина», также известный как «Красная Больница». Это уже третья попытка продать объект — на торги в сентябре и декабре прошлого года не было подано ни одной заявки. В администрации муниципалитета отмечают, что на поддержание здания требуются значительные расходы — почти 2,5 млн руб. в год только на коммунальные платежи и охрану. Жители города создали петицию с просьбой отменить решение о торгах. Региональные инвесторы, у которых есть опыт ведения бизнеса в зданиях — памятниках архитектуры, отмечают что такие проекты обходятся примерно на 30% дороже, чем если бизнес расположен в обычном помещении. Эксперты сомневаются, что «Красная Больница» найдет покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт «ГИС Торги» Фото: Сайт «ГИС Торги»

В Воткинске выставили на торги объект культурного наследия регионального значения, памятник гражданской архитектуры «Богадельня купца А. И. Созыкина», также известный как «Красная больница». Начальная цена объекта — 28,4 млн руб. Информация об Аукционе с шагом в 1,4 млн руб. была опубликована на портале «ГИС Торги» 28 января.

«Богадельня купца А. И. Созыкина» построена в 1902—1906 гг. по проекту архитектора Ивана Чарушина. На сайте Центра развития туризма Удмуртии отмечается, что здание выполнено в русском стиле по классическому принципу трехчастной композиции.

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Объект расположен на ул. Пугачева, 27а. Он представляет собой кирпичное здание площадью 2,3 тыс. кв. м, включающее 3 надземных и подземный этаж. Площадь прилегающего земельного участка составляет 7,4 тыс. кв. м.

Будущий собственник, согласно охранному обязательству, опубликованному на «ГИС Торги», должен разработать научно-проектную документацию (НПД) реставрации «Красной больницы» и провести ее. По документам объект находится в «ограниченно-работоспособном» состоянии. В границах территории запрещено, среди прочего, прокладывать теплотрассы и газопровод, проводить капитальное строительство и размещать киоски. На фасаде здания запрещена установка кондиционеров. При этом разрешено проводить реконструкцию и благоустраивать территорию.

В администрации муниципалитета «Ъ-Удмуртия» сообщили, что «Красная больница» выставлена на торги «с целью вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого здания». Отмечается, что расходы по коммунальным платежам и охране объекта за период с октября 2023 года по декабрь 2024 года составили почти 2,5 млн руб. Аукцион назначен в третий раз, ранее объявленные торги в сентябре и декабре 2024 года не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Подготовка НПД и последующая реставрация объекта оцениваются в 10 млн руб. В план приватизации на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. объект был включен решением воткинской гордумы.

Соответствующие документы опубликовали на сайте гордумы Воткинска 27 декабря 2024 года. В документах указано, что решение принято «в целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью». Оперативно получить комментарий председателя гордумы Алексея Пищикова или представителей депутатского корпуса муниципалитета не удалось.

На сайте change.org создана петиция с обращением к главе региона и администрации города об отмене решения о приватизации здания. На 10 февраля ее подписали 509 человек. В обращении сказано, что властям было предложено альтернативное решение — перенос в здание Музея истории и культуры Воткинска и создание при нем попечительского совета для сбора средств на капитальный ремонт.

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Владелец ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов, многие из заведений которого расположены в исторических зданиях Ижевска, сказал «Ъ-Удмуртия», что открытие и содержание ресторана в объекте культурного наследия обходится в среднем на 30% дороже, чем в обычном строении.

По его словам, сроки строительства также увеличиваются на 30%. Кроме того, дольше приходится ждать различных согласований и подготовки документации. Это объясняется наличием в регионе всего нескольких проектных организаций, работающих с историческими зданиями.

«Дополнительные расходы и время окупятся только если здание расположено в супер-проходном месте. А территория, где расположена «Красная больница», не отличается высокой проходимостью. Не представляю, какой бизнес там может быть успешен. Единственный вариант, который я вижу, это перенос из центра города в здание какой-то большой госструктуры и последующая сдача в аренду помещений уже от лица этой организации»,— резюмирует господин Коновалов.

Аналогичного мнения придерживается руководитель проектного офиса «Д1» Никита Ананичев, который курирует реставрацию «Генеральского дома» в Ижевске. По его словам, главная сложность в работе с ОКН заключается в разработке НПД, что требует значительных финансовых вложений. Если же речь идет не просто о ремонте, а о переоборудовании здания под современное использование, то сложность составления НПД увеличивается в два раза и также необходимо прохождение нескольких госэкспертиз. По словам господина Ананичева, именно поэтому большинство подобных объектов в регионе передают промышленным предприятиям в качестве обременения.

«Открыть бизнес в здании, являющимся ОКН, выгодно в том случае, если оно уже полностью восстановлено. Но такие здания на торги никогда не выставляются. Если же речь идет об объекте, требующем ремонта и переоборудования под современное использование, то такой вариант обойдется существенно дороже, чем построить с нуля новое здание аналогичной площади», — сказал эксперт.

По его словам, единственным преимуществом приобретения такого объекта бизнесом может быть удачная локация. Однако «Красная Больница», по мнению эксперта, к данной категории не относится, поскольку здание расположено на границе частного сектора, далеко от центра города и окружено действующими медучреждениями.

«Я вижу очень низкую востребованность данного здания, локация не будет востребована туристами или под офисы. Возможный вариант с учетом месторасположения – это открытие санатория, но и в этом случае не стоит надеяться на высокий поток клиентов. Думаю, что торги не состоятся»,— сказал господин Ананичев.

Директор по развитию «Центра управления репутацией», эксперт по культурным проектам Дмитрий Лисицин отметил опыт передачи ОКН в частные руки как «эффективный инструмент сохранения наследия». В пример он привел «Дом Брюллова» в Санкт-Петербурге, а также программу «Дом за рубль» в Томске, в рамках которой в аренду бизнесу было передано 69 старинных зданий. При этом, по словам эксперта, есть и обратные примеры — в Калининградской области программа по вовлечению ОКН в экономическую жизнь региона была свернута. «Создать новую экономику вокруг памятников получается не всегда»,— заключил господин Лисицин.

Сооснователь Школы урбанистики и городских исследований «Города» Петр Иванов считает, что ОКН чаще всего приватизируют для создания креативных пространств, ресторанных кластеров либо имиджевых объектов офисно-делового назначения. Большинство же российских предпринимателей стараются избегать покупки объектов с охранным статусом.

По словам эксперта, передача объекта в частные руки выгодна муниципалитетам, поскольку у местных администраций нет ресурсов для обслуживания подобных зданий. Кроме того, нахождение «Красной больницы» в госсобственности ограничивает круг ее возможного использования.

Аукцион по приватизации «Богадельни купца А. И. Созыкина» должен состояться 27 февраля.

Дмитрий Горбунов