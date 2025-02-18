В воткинской гордуме рассказали о причинах продажи «Красной больницы»

В гордуме Воткинска объяснили «Ъ-Удмуртия» причину приватизации объекта культурного наследия «Богадельня купца А.И. Созыкина», также известного как «Красная больница». Из официального ответа председателя воткинской гордумы Алексея Пищикова следует, что памятник регионального значения выставлен на торги, «поскольку существование здания без ремонта может привести к его разрушению».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт «ГИС Торги» Фото: Сайт «ГИС Торги»

В воткинской гордуме подтвердили, что к обсуждению предлагались иные варианты использования «Красной больницы» — переезд в историческое здание управления ЗАГС, МФЦ или Музея истории и культуры Воткинска.

«К сожалению, ни одно из предложений не было подкреплено ни финансовыми ни организационными расчетами»,— сообщил господин Пищиков.

Как отметили в гордуме, муниципалитет не обладает соответствующими полномочиями для решения о переносе ЗАГСа и МФЦ, финансируемых соответственно из федерального и регионального бюджетов.

Переезд в здание «Красной больницы» Музея истории и культуры Воткинска не рассматривается из-за дотационного характера муниципального бюджета. Кроме того, в гордуме отметили хорошее состояние здания, где учреждение размещено в настоящее время. На его поддержание за последние пять лет были затрачены значительные средства, в том числе 1,5 млн руб. на ремонт кровли.

В гордуме Воткинска также добавили, что впервые «Красная больница» была включена в программу приватизации в сентябре 2023 года сразу после переезда ранее расположенной там воткинской городской больницы в новое здание.

Напомним, «Богадельня купца А. И. Созыкина» была выставлена на «ГИС Торги» 28 января за — 28,4 млн руб. В администрации муниципалитета сообщили, что расходы на коммунальные платежи и охрану здания составили почти 2,5 млн руб за период с октября 2023 года по декабрь 2024 года. На сайте change.org создана петиция с обращением к главе региона и администрации города об отмене решения о приватизации здания.

Подробнее об этом читайте в материале «Богадельню пустят по миру».