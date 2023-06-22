Памятники по рублю

Депутаты Саратовской областной думы приняли закон о льготной аренде объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии. Изменения предполагают возможность сдать памятник в аренду за 1 рубль в год. Аналогичную норму закрепляли в 2017 году постановлением правительства, но тогда результатов она не принесла. Власти заявляют об упрощении механизма аренды. Градозащитники отмечают малое количество попадающих под критерии льготной аренды зданий и забюрократизированость системы — инвесторы не дожидаются и уходят в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казармы Деконского потенциальному инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд руб.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ В казармы Деконского потенциальному инвестору предстоит вложить не менее 1 млрд руб.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

На заседании Саратовской областной думы приняли поправки в Закон Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области». Законопроект внес на рассмотрение регпарламента губернатор Роман ­Бусаргин.

Поправки исключают из возможных к льготной сдаче памятники, находящиеся в муниципальной собственности, это приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным; меняют содержание четвертой части на: «При проведении аукциона на право заключения договора аренды начальный размер арендной платы устанавливается в размере один рубль в год за один ОКН. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды объекта культурного наследия. Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды»; и дополняют статью 8.1 частью 6: «Для ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности, может быть установлена льготная арендная плата в соответствии с порядком, определенным нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством».

Согласно части 1 указанной статьи, арендовать памятник на льготных условиях можно на срок до 49 лет. При этом необходимо соблюсти два условия: подготовить проект реставрации в течение двух лет и еще в течение пяти полностью восстановить ОКН.

Аналогичную норму в 2017 году закрепляло постановление правительства Саратовской области от 10 мая за подписью на тот момент временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Радаева. Тогда нашелся только один инвестор, заявивший о готовности восстановить усадьбу Ивана Мамина в Балакове. Договор заключили в 2019м, но через три года расторгли, поскольку арендатор так ничего и не сделал.

Практика введения подобных льгот началась в 2012 году. Первый такой документ подписал занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Тест провели на Москве, а в 2015м распространили возможность введения таких льгот на всю страну.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранение ОКН было приоритетным для их собственников и арендаторов,— заверил министр — председатель комитета культурного наследия (ККН) Саратовской области Владимир Мухин.— В связи с этим подготовили законопроект, который упорядочивает процедуру по аренде, а значит, делает ее более понятной и простой для инвесторов­арендаторов».

Господин Мухин объяснил «Ъ», что вопрос о неудовлетворительном состоянии памятника рассматривается по инициативе собственника: «Для этого представители муниципалитета или области смогут обратиться в ККН. Совместно с лицензированными организациями ведомство изучит строение. В случае если памятник подходит по критериям, изложенным в постановлении правительства РФ № 646 от 2015 года, составляется специальный акт о не­удовлетворительном состоянии. Решение принимается при соответствии трем критериям из шести. Речь идет об утрате инженерных коммуникаций, деформации фундамента или цоколей, сквозных трещинах, прогибах или отсутствии кровли, деформации перекрытий или их отсутствии, отсутствии заполнений дверных и оконных проемов».

Министр заметил, что в Саратовской области имеются потенциальные инвесторы и те, кто уже сейчас вкладывает средства в сохранение ОКН: «Мы видим интерес к памятникам и от фирм из других областей. В связи с этим и был разработан данный законопроект, чтобы спрос и предложение смогли найти друг друга, процедура стала более понятной, механизм мог бы ­применяться».

Председатель комитета по образованию и культуре Саратовской облдумы Александр Блатман уточнил, что в ближайшее время принятие аналогичных закону области нормативных правовых актов ожидается во всех муниципальных образованиях региона, что позволит инвесторам арендовать за рубль памятники, находящиеся не только в региональной, но и в муниципальной собственности.

На вопрос о перспективах новой нормы в сравнении с появившимся в 2017 году постановлением господин Блатман ответил так: «Закон области — это нормативный акт, который принимается в особом порядке органом законодательной власти и обладает высшей юридической силой. Для многих потенциальных инвесторов именно законодательное регламентирование того или иного вопроса играет важную роль при принятии решения о реализации ­проекта».

Член градозащитного совета при облдуме Денис Жабкин объяснил «Ъ», что перспективы закона зависят от предложений: «Под предыдущую норму, постановление, памятников почти не было. Сейчас практически единственный объект, который можно по этой программе взять,— казармы Деконского в Саратове».

Господин Жабкин уточнил, что арендовать можно будет только те памятники, которые целиком в собственности региона: «Объект должен быть полностью освобожден от прав третьих лиц».

Инвесторам предстоят большие расходы, отметил градозащитник:

«Плата в один рубль зачастую никак не стимулирует взять здание, поскольку любой арендатор понимает, что он вложит в реставрацию огромные деньги — сотни миллионов. Возьмем казармы Деконского: хорошо, если там 1 млрд, а не несколько. Скидка на арендную плату мизерная по сравнению с теми деньгами, которые нужно будет потратить. Но само направление правильное. Это общемировая практика — привлекать инвесторов к восстановлению культурного наследия. В Саратове около 500 памятников, многие из которых находятся не в самом хорошем состоянии. Хороши любые попытки привлечь деньги».

Положительных примеров введения подобных мер много, рассказал Денис Жабкин: «Томск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. Во многих регионах есть объекты, восстановленные по этой программе. Где-то льготы касаются не только памятников, но и просто ценных объектов архитектуры — их ремонт обойдется на порядок дешевле».

Господин Жабкин отметил, что желающие отреставрировать ОКН есть: «Кто-то хочет музей разместить в Саратове, общественное пространство, офис, ресторан. Инвесторы ищут исторические здания в центре, а наши чиновники не могут ничего предоставить. Говорят: у нас нет зданий, которые бы полностью были в нашей собственности. Памятники есть, но везде какие-то доли, части. Чтобы все здание на аукцион выставить, нужно сначала его вернуть.

Другая проблема — инвестор и здание есть, а никак его ему продать не могут, по разным причинам. Все затягивается настолько долго, что человек теряет интерес и уходит в другой регион, где все намного проще. Даже те здания, которые уже в собственности, стоят на балансе у кого-нибудь — муниципальной, региональной организации. С баланса здание надо снимать, переводить в неиспользуемое. Все так забюрократизировано, что не хватает простых механизмов. Должно быть так: инвестор приходит, говорит, что хочет отреставрировать здание,— к нему бросаются с распростертыми объятиями. Помочь, предоставить в максимально сжатые сроки, пока он „на крючке“, не ушел и согласен что-то в городе отреставрировать. Хоть он квартиру там сделает, хоть офис — все лучше, чем здание будет стоять, разрушаться, гореть, и бомжи там будут жить».

Дарья Васенина