Рубио: Трамп будет добиваться возвращения в США всех осужденных в РФ американцев

Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что в планах президента США Дональда Трампа добиться возвращения на родину всех американских граждан, осужденных в России.

Заявление господин Рубио последовало после известий об освобождении в России и возвращении в США 11 февраля бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, приговоренного в 2022 году в РФ к 14 годам по делу о наркотиках.

«Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой»,— говорится в распространенном заявлении господина Рубио.

Сам Дональд Трамп, комментируя освобождение Фогеля, сказал, что российские власти за это просили «немного», и выразил надежду, что это положит начало отношениям, которые позволят завершить конфликт на Украине. Защита Фогеля говорила, что переговоры шли по линии спецслужб. Российская сторона освобождение официально не комментировала.