КСИР сообщил о подрыве на мине танкера с нефтью в Ормузском проливе
12.10.2026, 01:38
Танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту подорвался на морской мине в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявление которой приводит Tasnim.
В КСИР утверждают, что челночный танкер с сырой нефтью попытался пройти по несанкционированному маршруту 11 октября, игнорируя предупреждения и сигналы тревоги. После столкновения с миной на судне начался сильный пожар.
Судно стало третьим за сутки, подорвавшимся на мине в Ормузском проливе, отмечает Tasnim.